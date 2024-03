Pieragnolo re degli assist e dei cross. Marcandalli preciso nei passaggi

Contrasti, tiri, cross, duelli vinti e passaggi: sono solo alcune delle giocate che caratterizzano le partite e quindi le prestazioni dei calciatori.

Come sono i parametri dei giocatori della Reggiana? Ci vengono in soccorso i dati "Opta", con numeri che in effetti rispecchiano quanto vediamo in campo (i dati a disposizione attualmente non includono Catanzaro-Reggiana 0-1).

Ne è un esempio lampante il dato dei palloni giocati: in testa nella rosa granata c’è Bianco con 1887. Il centrocampista del 2002 ricorrerà spesso in queste statistiche: è l’anima del centrocampo e della squadra.

Molto indicativo è vedere chi completa il podio dei palloni giocati: al 2° posto c’è Marcandalli con 1520, al 3° Sampirisi con 1370. I due "braccetti" della difesa a tre, come li chiamano adesso: una chiara conseguenza della filosofia di Alessandro Nesta, visto che il suo diktat dice che bisogna costruire dal basso.

A livello di minutaggio domina Bardi con 2445’, e tra i giocatori di movimento riecco Bianco con 2233’.

Spesso si è detto quanto sia importante Girma per la fase offensiva della Reggiana: ecco che, infatti, con 39 tiri è il granata ad aver calciato di più (nello specchio 8 volte). Seguono Portanova con 34 (12 in porta) e Gondo con 31. L’ivoriano è, però, in testa per tiri nello specchio della porta: sono 19 (cinque i gol segnati, come Girma).

Il re dei cross è Pieragnolo con ben 67 traversoni: è anche il miglior assistman con tre passaggi vincenti. Il terzino sinistro, però, si distingue anche per una certa irruenza: nessun granata ha commesso più falli di lui, ovvero 41. Chi ha subito, invece, più falli? Ancora una volta ecco Bianco con ben 71 calci di punizione conquistati. Un numero impressionante se si considera che al secondo posto c’è Girma con "soli" 43 falli subiti.

Ritroviamo Bianco anche nelle ammonizioni: a Catanzaro ha rimediato il giallo numero 13, che lo ha portato per la terza volta in stagione in diffida. Il classe 2002, però, non si smentisce mai ed è primatista anche nei passaggi effettuati: sono ben 1475, con l’83% di buona riuscita.

Nella percentuale dei passaggi riusciti, però, non è il numero uno: lì c’è Romagna con una precisione dell’89.1% in 11 presenze (597 passaggi effettuati). Per questo merita menzione Marcandalli che ne ha fatti 1223 in ben 26 presenze, con una percentuale dell’88.2%.

Nei duelli individuali il più impattante è Portanova che ne ha affrontati ben 295 col 43.7% di duelli vinti. Nella percentuale va meglio Szyminski che ha il 66.1% (62 duelli totali affrontati).

In difesa l’uomo del momento è senza dubbio capitan Rozzio, che a Catanzaro ha annullato Iemmello. È il primatista delle respinte difensive: ben 83. Poi i contrasti: Pettinari ha giocato poco ma ha il 100% in questo fondamentale. Segue Libutti con l’84.6% di vittoria nei duelli. Ritroviamo Gondo in un dato poco lusinghiero: è finito ben 16 volte in fuorigioco, e in questa classifica è al 4° posto in tutta la Serie B al pari di Gabrielloni (peggio solo Brunori e Raimondo con 20, e Tutino con 19).