Pisa: le pagelle dei giocatori dopo la sconfitta contro il Brescia

BARDI 5,5. Un tuffo semplice su Tramoni (10’), un buon riflesso su cross deviato da Lucchesi a inizio ripresa. Sui gol non può nulla. Viene fischiato dai pisani viste le origini livornesi. Ammonito per proteste sul 3-0 (aveva ragione) poi annullato: salterà il Brescia. Il cartellino gli costa un mezzo voto.

LIBUTTI 5.5. Regge bene su diversi corpo a corpo e i toscani sono tutti almeno il doppio di lui: non affonda. In ritardo su Lind nel gol, col danese che lo anticipa. Chiude da terzino sinistro e soffre il giusto Toure.

MERONI 4. In calo netto in questa fase di stagione. L’errore totalmente gratuito per il 2-0 di Tramoni sintetizza il momento no. Nella ripresa spreca pure il possibile 2-1 (dal 34’st Rozzio S.V.).

LUCCHESI 5. Non è solido nelle ultime uscite: non parliamo di strafalcioni palesi, però nel primo gol la palla per Moreo passa tra lui e Marras con troppa facilità.

FIAMOZZI 5. Tra Angori e Tramoni poteva essere un incubo (il francese, quando si è acceso, lo ha comunque messo in difficoltà) ma il Pisa spinge quasi sempre dall’altro lato. In avanti si vede raramente, non crossando mai.

SERSANTI 5. Lontano dai suoi standard. Alla lunga cala e si spegne. E quando nemmeno lui corre su tutti i palloni… (dal 21’st Reinhart 5.5: qualche pallone giocato nel finale, ma servirebbe una regìa più rapida).

KABASHI 5. Un po’ meglio della scorsa. Dionigi lo toglie per passare a un assetto offensivo (dal 1’st Maggio 5: al 27’ può puntare e tirare ma si incarta e spreca tutto. Non ci sono altri spunti).

PORTANOVA 6.5. Il Manolo di qualche tempo fa: una furia, con buoni strappi e spunti pericolosi come quello per il tiro di Sersanti. Esce per uno sfortunato problema al braccio destro, e lì finisce la gara dei suoi (dal 43’pt Ignacchiti 5.5: al 57’ si perde Toure che crossa e poi Tramoni sbaglierà il raddoppio).

MARRAS 5,5. Un paio di cross insidiosi nel primo tempo. Non stringe sul passaggio per Moreo che crosserà per l’1-0, e cala nel secondo tempo, come tutti i suoi.

GIRMA 4. Ha due buone palle nel primo tempo: alle stelle. Prende un evitabile giallo ed era diffidato. Nella ripresa sbaglia tutto. La copertina se la prende una punizione interessante calciata direttamente addosso a… Sersanti. Irritante.

VIDO 5. Poco cattivo al 26’ su un tiro di sinistro da centro area, murato. Per il resto si vede davvero poco e controlla male i pochi palloni giocabili (dal 21’st Gondo 5.5: giusto la palla per Maggio, che sprecherà tutto, poi poco poco con i suoi che spingono davvero raramente).

Giuseppe Marotta