Pizzimenti nuovo diesse. "Voglio dare continuità a quanto fatto di buono». Il suo vice sarà Zebi

Da collaboratore alla gestione tecnica a direttore sportivo della prima squadra. È questa la parabola di Marcello Pizzimenti, ormai ex ‘vice’ di Roberto Goretti, promosso al comando dopo la partenza del dirigente umbro verso la Fiorentina. Dopo i ringraziamenti di rito, queste le prime parole di Pizzimenti: "Sono molto contento di portare avanti e non disperdere il lavoro fatto fino ad oggi in granata. In una linea condivisa a tutto tondo con il club, raccogliamo quanto di buono fatto nella passata stagione e diamo continuità sotto l’aspetto tecnico e strutturale proiettandoci alla Reggiana del futuro. Ho già potuto apprezzare il valore delle persone che abitano questa città, ritenendomi ancora più felice oggi di proseguire a Reggio il mio percorso umano e professionale". Pizzimenti avrà come vice Moreno Zebi, 44 anni, di Gubbio, ex team manager del Perugia e ultimo incarico da diesse a Novara nella stagione 2022-23.

Nato il 27 aprile del 1970 a Palermo, Pizzimenti da giocatore ha vestito le maglie di Akragas, Massese, Catanzaro e Moncalieri e poi, una volta smesso, ha iniziato come dirigente al Foligno (dal 2005 al 2013) ed è poi passato al Perugia dove ha fatto il responsabile dello scouting (2013-2014) e poi è diventato direttore sportivo (dal 2015 al 2020). Proprio in questi anni si è consolidato il sodalizio con Goretti che poi lo ha richiamato al suo fianco nell’esperienza al Cosenza (2021-2022) e alla Reggiana (2023-2024). Nel 2022-2023 Pizzimenti ha fatto scouting per il Genoa ed è anche grazie ai suoi buoni rapporti con il club ligure che alla Reggiana sono arrivati i vari Marcandalli, Portanova, Pajac e Melegoni.

La soluzione ‘interna’ con un lavoro già impostato da Goretti ha prevalso sulla scelta di un cambio di rotta che avrebbe invece portato probabilmente al tandem Gemmi-Perna, dati in uscita dal Cosenza ma con pretese economiche e gestionali differenti rispetto a quelle avanzate dallo scudiero di Goretti.

Il club adesso si augura di poter trattenere Nesta che, oltre ad aver fatto un buonissimo lavoro, conosce già alla perfezione l’ambiente e avrebbe un ruolo ancora più centrale nella gestione quotidiana dopo l’uscita di una personalità forte come quella di Goretti. Il trainer è attualmente in vacanza con la famiglia in Giappone e potrebbe prendersi ancora qualche settimana di tempo prima sciogliere ogni riserva su quello che, comunque, è un contratto in essere fino al 2025 con i colori granata.