Porte chiuse. A sorpresa ieri allenamenti nascosti

Non c’è tempo per leccarsi le ferite: sarà un Natale di vigilia per la Reggiana, che a Santo Stefano ospiterà alle 15 la Juve Stabia. Mister William Viali avrà (quasi) tutti a disposizione, ad eccezion fatta per i "soliti" Rozzio e Cigarini, e col punto di domanda su Girma, che dopo l’affaticamento muscolare accusato prima del Cittadella è in forte dubbio sia per giovedì che per domenica (a Mantova), e potrebbe tornare nel 2025 (il 12 gennaio in casa col Bari).

Oggi e domani allenamento pomeridiano, a porte chiuse: anche ieri è stato vietato agli esterni, con una decisione arrivata a poche ore dalla seduta che inizialmente era prevista a porte aperte. Una scelta per massimizzare la concentrazione verso una gara che, dopo due sconfitte, si presenta molto molto delicata. Ma, chissà, forse anche per provare qualche strategia nuova anti-Juve Stabia.

Mister Viali dovrebbe comunque proseguire con il 4-1-4-1, con Bardi in porta, linea difensiva composta da Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti, un regista tra Kabashi e Reinhart; poi Vergara e Marras sulle corsie, in mezzo Sersanti (pronto a rilevare Ignacchiti) e Portanova, e con una punta davanti (Vido spinge per una maglia dal 1’, se la gioca con Pettinari).

Chissà che Viali non possa togliere un centrocampista per inserire sia Vido che Pettinari, per provare a dare peso a un attacco che fa una fatica bestiale a segnare. Viali sa di giocarsi molto giovedì con la Juve Stabia e domenica a Mantova. Nel caso la Reggiana toppasse come a Cittadella, l’esonero sarebbe inevitabile. Vedremo. Intanto c’è da pensare alla gara di giovedì con la Juve Stabia che arriva da tre vittorie, ha 28 punti ed è quarta: "le vespe" sono i più in forma insieme al Sassuolo. Mister Guido Pagliuca nella vittoria per 1-0 sul Cesena ha dovuto fare a meno degli infortunati Folino, Andreoni (difensori), Mosti, Maistro (centrocampisti) e Morachioli (ala), e dello squalificato Buglio (centrocampista) che ritorna a disposizione. Il modulo dei campani è il 3-4-2-1 e potrebbero schierarsi così: Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani, Buglio, Leone, Fortini; Candellone, Pierobon; Adorante (migliore dei suoi con 6 gol). Gara visibile su Dazn e sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

È stato designato l’arbitro: sarà Paride Tremolada della sezione di Monza (assistenti Lombardo e Miniutti, come quarto ufficiale Andreano, al Var Maggioni e come Avar Pagnotta). Lo scorso anno ha arbitrato il kappaò interno col Palermo per 3-1 e l’1-1 in casa col Lecco.

La prevendita: venduti 606 biglietti, di cui 227 nel settore ospiti. Biglietti acquistabili su Vivaticket (e rivendite) e al Reggiana Store. Aperta la prevendita anche per la trasferta di domenica di Mantova: biglietto acquistabile su Ticketone (e rivendite); bisogna essere in possesso della fidelity "Regia card". Ai tifosi granata sono riservati i 947 posti del settore ospiti: prevendita attiva fino alle ore 19 di venerdì. Costo biglietto: 20 euro più diritto di prevendita.

Nesta esonerato. Fatale per Alessandro Nesta la sconfitta del Monza per 2-1 contro la Juventus: l’ex granata è stato esonerato, al suo posto Salvatore Bocchetti.