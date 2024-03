Presentato il libro ’La storia di una promessa’ scritto in ricordo del calciatore deceduto. L’abbraccio dei granata al fratello di Imbriani Gianpaolo Imbriani racconta nel libro "La storia di una promessa" il viaggio di oltre 700mila chilometri per onorare la memoria del fratello Carmelo, ex calciatore scomparso a causa del linfoma di Hodgkin. Il ricavato della vendita del libro sosterrà le attività della Onlus "Imbriani Non Mollare".