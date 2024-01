Preso dal Como lo spagnolo Alex Blanco

Blanco, Bianco e Blanco. Non è una strampalata filastrocca, ma un improvvisato scioglilingua che potrebbe essere già presente nella prossima ‘distinta’ della Reggiana. Dopo Alessandro Bianco e Bryan Blanco (talentino della Primavera, aggregato alla prima squadra nella trasferta di Bari) adesso Nesta è pronto ad accogliere Alex Blanco, attaccante esterno classe ’98 che arriva a titolo definitivo dal Como.

Il giocatore – il cui contratto era in scadenza a giugno – si è legato al club granata fino al giugno del 2026. Un segno evidente di come Goretti creda nel ‘riscatto personale’ di questo ragazzo spagnolo, cresciuto nella ‘cantera’ del Valencia e che vanta 16 presenze e un gol anche nella Liga spagnola, senza mai trovare però la continuità necessaria per esplodere. Mancino, 175 cm, rapido, preferisce partire da destra per poi accentrarsi e creare scompiglio o sfornare assist. Nel 3-4-2-1 granata farà la spalla di Girma dietro alla prima punta. Di fatto, pur con caratteristiche diverse, è un po’ l’alternativa a Pafundi e attualmente è certamente più pronto e più impattante rispetto al talentino dell’Udinese finito in prestito al Losanna. Nelle 51 presenze con il Como ha messo a segno 4 gol e 3 assist. Numeri discreti, non eccezionali, ma va detto che non ha mai giocato con grande continuità in una squadra con una concorrenza mostruosa nel reparto offensivo.

Al capitolo ‘punta centrale’ il nome più caldo resta quello di Luca Moro anche se la formula richiesta espressamente dalla Reggiana al Sassuolo (prestito anche per la prossima stagione) non potrà essere esaudita. A questo punto però, complice l’infortunio di Gondo, il ds Goretti non potrà ‘mettersi di traverso’ o fare braccio di ferro e sembra essere disposto ad accettare anche questa soluzione.