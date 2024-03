Prima categoria. Remigini su rigore salva la Virtus Libertas a un minuto dalla fine

VIRTUS LIBERTAS

1

POVIGLIESE

1

VIRTUS LIBERTAS: Orlandini, Zinani, Vena, Leone, Matteo Picchi (39’st Oppido), Costa, Rondanini (46’st Rispoli), Peqini (35’st Remigini), Vezzani, Ametta, Nicola Picchi. A disp.: Liperoti, Andreotti, Bazine, Tawiah, Harmah. All.: Vacondio

POVIGLIESE: Fava, Cellato, Thomas Campana, Magro, Dieng, Gualerzi, Tosi (46’st Bonvicini), Parmigiani, Gjoka, Saturno (39’st Bonini), Zanichelli (35’st Mancuso). A disp.: Benatti, Nicholas Campana, Iembo, Bertolotti. All.: Dall’Asta

Arbitro: Tamburini di Forlì

Reti: Saturno (P) al 3’pt, Remigini (V) su rig. al 44’st.

Note: ammoniti Ametta, Cellato, Dieng e Parmigiani.

Solo 1-1 tra Virtus Libertas e Povigliese, con un gol in avvio e uno allo scadere. All’inizio è la Povigliese a passare in vantaggio con un sinistro di Saturno dopo servizio di Gjoka. Proprio Gjoka aveva trovato il raddoppio, annullato per fuorigioco. Ad un giro d’orologio dal 90’ ecco un rigore concesso ai locali: Remigini dagli 11 metri non ha sbagliato.

Virtus seconda a 47 punti, Povigliese, con 40 punti, sempre poco fuori la zona playoff.