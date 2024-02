Primavera. Blitz d’oro a Como. La Regia è settima

Terza vittoria di fila per la Primavera della Reggiana (26), che si impone 3-2 sul campo del Como (24) e lo scavalca in classifica. I granata subiscono il vantaggio a opera dei lariani, che al 23’ passano con Rispoli, per poi pareggiare 3’ dopo con Shaibu; al 31’ arriva il raddoppio ad opera di Natale, poi nella ripresa – ad un quarto d’ora dalla fine – arriva il tris di De Marco. Il secondo gol dei locali all’84’ con Lipari, ma serve solo per le statistiche: la Reggiana si porta così al 7° posto, con un +8 sulla zona playout, e nel prossimo turno ospiteranno il Venezia, terzo. Ecco l’11 schierato da Andrea Costa: Motta, Rouiched, Ferrari, Shaibu, Paterlini, Meringolo, De Marco, Tessitori (1’ st Camara), D’Angelo (42’ st Di Turi), Blanco (25’ st Barbieri), Natale (36’ st Fontanini). A disp. Donelli, Grammatica, Silipo, Mahrani, Dibra, Campaniello, Pederzini, Pirazzoli.