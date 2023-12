Primavera. Brutta sconfitta in casa del Renate

Brutta sconfitta per la Primavera, che cade 1-0 sul campo del Renate, ex fanalino di coda del girone e vede ridursi a 2 le lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Nel prossimo turno appuntamento casalingo con l’Alessandria, ultima della classe, da non fallire per evitare guai seri.

Questo l’11 schierato da Costa: Motta, Di Turi (39’ st Pederzini), Rouiched, De Marco (15’ st Blanco), Paterlini, Brevini, Campaniello (21’ st Natale), Tessitori (39’ st Camara), Pirazzoli (21’ st Abbruscato), Casini, D’Angelo. A disp. Donelli, Ferrari, Grammatica, Sabbar, Dibra.

Bel successo per l’Under 15: i ragazzi di Cammarata passano 3-0 sul campo dello Spezia, trascinati dalla doppietta di Lombardi, che apre le marcature in avvio, per poi bissare dagli 11 metri ad inizio ripresa; di Dotti il gol che chiude i conti. Pareggio per l’Under 16, che fa 1-1 a Spezia e non è più ultima in solitaria, avendo agganciato il Modena. Niente da fare, infine, per l’Under 17 di Orlandini, che cade 5-0 sul campo della vice capolista Sampdoria.