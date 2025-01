Primavera. Dopo il 6-0 a Vicenza esonerato Centurioni

La Reggiana cambia la guida tecnica della Primavera 2: è stato infatti esonerato mister Matteo Centurioni.

Fatale per il tecnico la quarta sconfitta consecutiva rimediata sabato, in maniera pesante. Il kappaò, infatti, è arrivato sul campo del Vicenza addirittura per 6 a 0.

La società granata, come si legge nel comunicato, "ringrazia il mister per l’impegno profuso al servizio del vivaio granata, e gli fa gli auguri per le migliori fortune professionali. La società individuerà nelle prossime ore la nuova guida tecnica a cui affidare la panchina". Centurioni fu annunciato la scorsa estate, il 22 luglio. Portava con sé il bagaglio d’esperienza maturato nelle giovanili a Novara, Udine, Padova e Parma. Lascia i baby granata a 14 punti, al quint’ultimo posto. Nelle prossime ore, come accennato, il nome del sostituto. Molto probabile una soluzione interna, anche se bisogna tenere conto che per allenare la Primavera occorre il patentino Uefa A.