Qui palermo. I rosanero non vincono in casa dal 17 febbraio

L’ultima vittoria del Palermo al ’Barbera’ risale al 17 febbraio: netto 3-0 sul Como. Poi, nello stadio di casa, due sconfitte (3-2 con la Ternana e 3-0 col Venezia) e due pareggi (2-2 con la Sampdoria e 0-0 col Parma). I rosanero, sesti in classifica con 52 punti, sicuramente faranno i playoff e stanno lavorando per questo. Ieri la squadra di Michele Mignani si è allenata al mattino al centro sportivo di Torretta, a circa 25 chilometri dal ’Barbera’.

In gruppo, dall’inizio della settimana, si è rivisto Filippo Ranocchia (foto), centrocampista arrivato nel mercato di gennaio dall’Empoli (via Juventus), che era fermo da metà marzo a causa di una lesione al bicipite femorale. Ranocchia aveva avuto un impatto devastante sul centrocampo siciliano: addirittura 4 gol in sole 8 presenze (e un assist). Lo scenario più probabile, in ogni caso, è che Ranocchia domani parta dalla panchina, ma ce la metterà tutta per strappare una maglia dal 1’. In dubbio, invece, il laterale mancino Aurelio, alle prese con noie muscolari. Occhio ai secondi tempi: il Palermo negli ultimi sette incontri ha segnato dopo l’intervallo soltanto una rete (il rigore di Brunori nella sconfitta di Pisa per 4-3).