Qui Spezia. Mister D’Angelo: "Sarà una gara molto tattica» Il tecnico D'Angelo conferma che i giocatori sono pronti fisicamente e mentalmente per la sfida. Hristov è disponibile, mentre Sarr, Kouda e Aurelio restano in infermeria. La partita contro la Reggiana richiederà grande attenzione tattica. Colak avrà più spazio e le coppie d'attacco variano per adattarsi agli avversari.