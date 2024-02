Qui Terni. Ieri e oggi sedute a porte chiuse

Ieri pomeriggio la squadra di Roberto Breda ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse sul sintetico del "Taddei" dove tornerà anche stamattina sempre a porte chiuse. Ha accusato dei problemi il centrocampista Niklas Pyyhtia che ha dovuto effettuare un lavoro personalizzato tra campo e palestra. Le condizioni fisiche del finlandese saranno monitorate anche oggi per verificare se potrà recuperare completamente in vista del prossimo impegno in campionato. Anche Federico Viviani ha lavorato a parte sia sul campo che in palestra, mentre è ancora fermo Costantino Favasuli, appena operato di appendicite.