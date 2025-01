Reggiana, batti Palermo e... Var. Siciliani tosti, con una difesa super

Speriamo che per una volta si possa parlare di calcio e non di arbitri, di Var e di polemiche assortite. Se trionferà ‘il pallone’ allora la Reggiana vista ultimamente avrà buone possibilità di uscire dal ‘Città del Tricolore’ con qualche sorriso in tasca, altrimenti… Meglio non pensarci. I granata aspettano un Palermo imbottito di talento ed esperienza: dal veterano Sirigu tra i pali, passando per Brunori (2 reti) a Le Douaron (4) e fino ad arrivare ai centrocampisti Ranocchia (5 assist) e Gomes, quest’ultimo a segno proprio contro i granata nella gara d’andata. Un battaglione a cui adesso potrebbe essere aggiunto anche Pohjanpalo, il bomber che ha già trascinato alla promozione il Venezia e che i siciliani stanno trattano ad oltranza. Un’operazione che dà l’idea delle ambizioni di questo club che dopo lo scossone dirigenziale di inizio anno (via il ds Morgan De Sanctis e dentro l’esperto Carlo Osti) sembra aver trovato più serenità. Solido, il Palermo, lo è sempre stato e non è un caso che abbia la seconda miglior difesa della Serie B assieme al Pisa (19 reti subite) dietro solo allo Spezia (15). Adesso però cerca continuità di risultati anche lontano dal ‘Barbera’ dopo le ultime due vittorie, con Modena e Juve Stabia, ottenute davanti al proprio pubblico.

Sull’altro fronte Viali non avrà Ignacchiti, fermato un turno dopo il rosso decretato dal Var a Salerno, ma ritroverà Lucchesi. Non convocato Girma perché non ha ancora il ritmo partita. Sampirisi, utilizzato da centrale all’Arechi, dovrebbe riposizionarsi a destra facendo accomodare Fiamozzi in panchina, per comporre quello che attualmente è il ‘poker’ difensivo certamente più affidabile, con Meroni, Lucchesi e Libutti. A centrocampo vedremo il tandem Reinhart-Sersanti già apprezzato nella sfida con il Bari, mentre a sostegno di Gondo, in ballottaggio con Vido, ci saranno sicuramente i golden boys Vergara e Portanova assieme a uno tra Marras (favorito) oppure Maggio. Più difficile – anche se non impossibile – la presenza dal primo minuto di Kumi, la mezzala arrivata in prestito al Sassuolo e già lanciata nella mischia con la Salernitana. Viali però ha fatto capire che ha ancora bisogno di qualche allenamento per arrivare alla stessa condizione degli altri, un discorso simile a quello fatto per il difensore uruguaiano Sosa. La Reggiana continua a sfornare buone prestazioni, ma non sta spremendo i punti che meriterebbe e allora anche la partita di oggi – con un avversario quasi proibitivo, sulla carta – dev’essere assolutamente presa come un’occasione per muovere la classifica.

Chiudiamo con gli spettatori: a ieri sera 2956 i biglietti venduti, di cui 1976 per il settore ospiti (dato finale).