Secondo pari di fila per la Reggiana: con la Carrarese finisce 2-2

Reggio Emilia, 22 febbraio 2025 – “Quando non puoi vincere, prenditi un punto”: seguendo questa regola non scritta del calcio, la Reggiana raccoglie un punto in casa con la Carrarese e infila il secondo pari di fila. Un risultato che ci sta, considerando che i toscani sono andati in vantaggio per due volte, e in entrambe le occasioni i granata hanno reagito ristabilendo l’equilibrio.

Partenza folgorante dei toscani: si devono superare Meroni e Bardi su Giovane e Finotto. Primo corner, però, della gara e gol di Giovane (altro gol subito di testa, su calcio piazzato).

La reazione granata si concretizza al 26’ con Girma che sempre di testa, su punizione di Kabashi, la pareggia.

Nella ripresa bel triangolo degli ospiti e gol di Zuelli. I subentrati, come Vido e Marras, portano vivacità e nel finale, dopo un corner di Cigarini, ecco il gol del pari di Vido (capocannoniere granata con 5 gol).

Dopo non succede più nulla e finisce 2-2. Reggiana ora a quota 30 punti (+1 sui playout, -4 dai playoff), in dodicesima posizione in attesa del resto delle gare.

Si torna in campo domenica 2 marzo: granata in scena alle ore 15 a Catanzaro (i giallorossi, che hanno 39 punti, giocano domani a La Spezia).

È la prima delle due trasferte calabresi, visto che il venerdì dopo (7 marzo) la Reggiana giocherà subito a Cosenza.

Il tabellino

2-2 REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa (23’st Maggio), Libutti; Ignacchiti, Kabashi (14’st Vido) , Sersanti; Vergara (23’st Gondo), Portanova (23’st Marras); Girma (35’st Cigarini). A disp.: Esosa, Sposito, Stulac, Fiamozzi, Urso, Kumi, Nahounou. All. Viali

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (15’st Bouah), Zuelli, Schiavi (39’st Capezzi), Giovane (23’st Manzari), Cicconi (39’st Belloni); Melegoni (23’st Cherubini); Finotto. A disp.: Ravaglia, Mazzi, Illanes, Milanese, Cavion, Fontanarosa, Torregrossa. All. Calabro

Arbitro: Rutella di Enna (Vigile e Pedone; IV ufficiale Poli; Var Di Martino, Avar Nasca)

Reti: Guarino al 10’pt, Girma (R) al 26’pt, Zuelli (C) al 12’st, Vido (R) al 37s’st.

Note: spettatori 8929, per un incasso lordo di euro 98.156,18. Ammoniti Zanon, Libutti, Kabashi, un collaboratore dello staff tecnico della Carrarese, Cicconi, Belloni. Angoli: 4-4. Recuperi: 0’ e 5’.