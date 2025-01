Reggiana, che beffa: a Salerno la sconfitta arriva con un rigore al minuto 100

Reggio Emilia, 18 gennaio 2025 – Perdere per un rigore al minuto 100 fa male, malissimo: è successo questo alla Reggiana, che a Salerno torna alla sconfitta dopo tre gare senza kappao. I granata erano rimasti in 10 al 6’ della ripresa per un fallo di Ignacchiti rivisto al Var (un scivolata con piede un po' a martello su Cerri): nonostante ciò ecco il vantaggio di Vido al 17’ della ripresa con un tap-in dopo una traversa di Portanova (di testa su cross di Vergara).

Poi, però, i campani alzano i giri del motore e trovano la rimonta con la doppietta di Cerri: prima di testa su una punizione, e allo scadere su rigore (fallo ingenuo di Vido su Ferrari proprio al 98').

La classifica, però, rimane praticamente invariata, con la Reggiana (25 punti) a +4 sui playout (in attesa delle gare di domani).

Domenica 26 gennaio si torna in casa: a Reggio arriverà, alle ore 15, il Palermo (che domani ospiterà alle 15 la Juve Stabia).

Il tabellino

SALERNITANA-REGGIANA 2-1

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili (28’st Bronn); Stojanovic, Amatucci, Reine-Adélaïde (19’st Caligara), Njoh; Tongya (23’st Verde); Raimondo (19’st Braaf), Cerri. A disp.: Fiorillo, Corazza, Soriano, Maggiore, Guasone, Ghiglione, Jaroszynski, Girelli. All.: Breda

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (34’st Sosa), Sampirisi, Meroni, Libutti; Sersanti, Reinhart (45’st Kabashi), Ignacchiti; Vergara (28’st Marras), Portanova (28’st Kumi); Gondo (1’st Vido). A disp.: Sposito, Stulac, Cigarini, Pettinari, Fontanarosa, Maggio, Nahounou. All.: Guidetti (Viali squalificato).

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (Cavallina di Parma e Votta di Moliterno; IV ufficiale Di Reda di Molfetta; Var Chiffi di Padova, Avar Gualtieri di Asti)

Reti: Vido (R) al 17’st, Cerri (S) al 31’st e su rig. al 55’.

Note: spettatori 13323 (413 da Reggio). Ammoniti Reinhart, Cerri, Tongya, Portanova, Kumi, Bardi, Caligara. Espulso Ignacchiti (R) al 6’st per un fallo rivisto al Var. Angoli: 3-1. Recuperi: 0’ e 8’.