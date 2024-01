Reggiana e Como 2-2, è il quarto risultato utile per i Granata

Reggio Emilia, 20 gennaio 2024 – Primo tempo a stampo lariano, secondo a tinte granata: è maturato così il 2-2 tra Reggiana e Como, stesso risultato dell’andata. Ora sono quattro i risultati utili consecutivi per la “Regia”: due vittorie e due pari.

Nel primo tempo vantaggio granata con un diagonale di Gondo ben pescato da Antiste. Unico sussulto reggiano in mezzo ad una marea comasca. Infatti ecco servita l’immediata rimonta lombarda: prima Gabrielloni e poi Cutrone.

Nella ripresa tanto granata, col pareggio siglato da Girma al 67’ (tiro deviato da fuori).

Sabato prossimo, ore 16.15, appuntamento a Bari. Nesta sarà senza Portanova, Girma e Cigarini: diffidati, sono stati tutti ammoniti.

Il tabellino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Portanova (21’st Melegoni), Kabashi, Cigarini (42’st Crnigoj), Pieragnolo (1’st Pajac); Antiste (21’st Varela), Girma (42’st Libutti); Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Reinhart, Nardi. All.: Nesta

COMO: Semper; Cassandro (21’st Barba), Odenthal, Curto, Sala (41’st Iovine); Da Cunha (41’st Blanco), Abildgaard, Bellemo, Chajia (24’st Ioannou); Cutrone, Gabrielloni (30’st Verdi). A disp.: Vigorito, Piombino, Solini, Baselli, Rispoli, Ronco, Mustapha. All.: Roberts

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Del Giovane e Cortese; IV ufficiale Centi; Var Piccinini, Avar Minelli) Reti: Gondo (R) al 15’pt, Gabrielloni (C) al 37’pt, Cutrone (C) al 45’pt, Girma (R) al 22’st. Note: spettatori 8872, per un incasso lordo di 100.472,15 euro. Ammoniti Abildgaard, Chajia, Cassandro, Portanova, Girma, Cigarini e Gabrielloni. Angoli: 2-9. Recuperi: 2’ e 5’.