Seconda sconfitta di fila: una brutta Reggiana perde 1-0 in casa col Cosenza

Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Che brutta Reggiana: prestazione deludente dei granata che perdono la seconda gara di fila (in pochi giorni, visto che solo sabato si usciva sconfitti per 2-0 da Palermo), e stavolta lo fanno in casa contro un Cosenza non irresistibile.

Reggiana che ha fatto fatica con le distanze in campo: squadra spaccata che non ha mai trovato le giuste trame, non riuscendo quasi mai a costruire azioni; grande confusione in campo. Più compatto il Cosenza che ha vinto con un destro di Ricciardi bravo a vincere il duello con Fontanarosa. Nel finale un po’di spinta in più, ma è tardi.

Un gesto da sottolineare a margine del campo: quello di Max Alvini, grande ex di turno che prima dell’inizio della partita si è avvicinato verso la Curva dei tifosi granata salutando e applaudendo. Il popolo reggiano ha ricambiato in un bel momento all’insegna dei ricordi.

Il tour de force non finisce qui: sabato i granata voleranno in Puglia; alle ore 15 si gioca al “San Nicola” contro il Bari, che stasera ha pareggiato 0-0 in casa con la Carrarese. Non è un momento facile (fischi dei tifosi sia a fine primo tempo che a fine gara): servono punti (‘Regia’ ferma a quota 12).

Il tabellino

REGGIANA-COSENZA 0-1

REGGIANA (4-2-3-1): Bardi; Libutti (37'st Fiamozzi), Meroni, Lucchesi, Fontanarosa (32’st Maggio); Reinhart (37'st Cigarini), Sersanti; Marras (23’st Girma), Vergara, Portanova; Vido (1’st Pettinari). A disp.: Motta, Stulac, Ignacchiti, Urso, Sampirisi, Kabashi, Nahounou. All.: Viali

COSENZA (3-4-2-1): Mica; Martino, Caporale (11’st Venturi), Dalle Mura; Ricciardi (21’st Cimino), Kouan (1’st Kourfalidis), Charlys, Ricci; Florenzi (43’st Mazzocchi), Rizzo Pinna; Strizzolo (11’st Zilli). A disp.: Baldi, Vettorel, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Ciervo, Belghedo. All.: Alvini Arbitro: Monaldi di Macerata (Bresmes di Bergamo e Regattieri di Finale Emilia; IV ufficiale Pizzi di Bergamo; Var Gualtieri di Asti; Pezzuto di Lecce)

Rete: Ricciardi al 39’pt.

Note: spettatori 8529 per un incasso lordo di 90.705,84 euro. Ammoniti Fontanarosa, Kouan, Florenzi, Caporale, Strizzolo, Meroni, Marras, Ricciardi, Kourfalidis. Angoli: 2-1. Recuperi: 1’ e 7’.