Esordio amaro per Dionigi: Reggiana-Cremonese 1-2

Reggio Emilia, 4 aprile 2025 – Nell’anticipo del venerdì alla Reggiana non riesce il colpaccio all’esordio di Davide Dionigi in panchina: vince la Cremonese, quarta in classifica. I granata a tratti hanno fatto una gara discreta, ma sono emersi i limiti a fronte della grande qualità tecnica dei grigiorossi. “Il pareggio sarebbe stato più giusto”, dirà Dionigi nel post gara. Ora sono nove le gare di fila senza vittorie: l’ultima è arrivata il 26 gennaio col Palermo.

La gara: bella la coreografia della Curva Sud, tornata a pulsare forte, per onorare il gemellaggio con la Cremonese. Subito due novità: Reggiana col 3-5-2 e panchina invertita, con Dionigi che ha scelto quella verso la Nord, a differenza di Viali. Nella prima parte un legno ciascuno: prima Barbieri e poi Vergara.

Al 28’ il gol lombardo: De Luca brucia Meroni, e segna di potenza. Poi il pari granata con un autogol di Antov, propiziato da un cross di Marras che prima aveva ricevuto palla da una combinazione tra Vergara e Gondo. Nella ripresa il gol partita è di Bianchetti, di testa.

Clamoroso un episodio al minuto 89: Vido si ritrova la palla sulla linea di porta, ma non riesce a segnare (palla un po’ arretrata).

Il prossimo turno: Reggiana ancora in casa. Si gioca sabato 12 aprile alle ore 15 col Pisa, secondo in classifica con 63 punti e a un passo dalla Serie A (domani ospita alle 17.15 il Modena).

Il tabellino

REGGIANA-CREMONESE 1-2

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Libutti, Meroni, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (41’st Girma), Kabashi (34’st Reinhart), Portanova (26’st Ignacchiti), Marras (34’st Maggio); Vergara,Gondo (26’st Vido). A disp.: Sposito, Sosa, Rozzio, Stulac, Cigarini , Kumi, Nahounou. All.: Dionigi

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri (34’st Zanimacchia), Pickel, Castagnetti, Azzi; Valoti (29’st Gelli), Vandeputte (29’st Johnsen); De Luca (29’st Nasti). A disp.: Drago, Tannander, Collocolo, Ceccherini, Majer, Moretti, Folino, Bonazzoli. All.: Stroppa

Arbitro: Marcenaro di Genova (Raspollini e Pascarella; IV ufficiale Sacchi; Var Volpi, Avar Fourneau)

Reti: De Luca (C) al 28’pt, Antov (C) aut. al 36’pt, Bianchetti (C) all’11’st.

Note: spettatori 10.019, per un incasso lordo di 110.276,18 euro. Ammoniti Ignacchiti, Zanimacchia. Espulso Pickel (C) per doppio giallo al 50’st. Angoli: 2-5. Recuperi: 1’ e 4’.