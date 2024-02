Clamoroso, la Reggiana subisce il pari al 95' con due uomini in più: 1 a 1 con la FeralpiSalò Balestrero trova il tocco di testa vincente su una punizione e manda in estasi i suoi; la Reggiana, infatti, ha giocato tutto il secondo tempo con due uomini in più per le espulsioni di Fiordilino e Butic