Reggiana. La Primavera vuol passare un buon Natale. A Casalgrande c’è però da battere l’Alessandria

Turno casalingo per la Primavera della Reggiana (12), alle 14,30 a Casalgrande nell’ultima sfida dell’anno solare. Al cospetto dei ragazzi di Costa c’è l’Alessandria (9), già battuta a inizio ottobre in Coppa Italia: dopo la sconfitta di 7 giorni fa sul campo del Renate, che ha ridotto a 2 sole lunghezze il vantaggio sulla zona playout, i granata devono fare bottino pieno per arrivare alla sosta natalizia col morale alto, proiettandosi così nel migliore dei modi sul prossimo futuro. L’Alessandria, però, arriva al "Gottardi" con il desiderio di abbandonare l’ultima piazza, mandando un chiaro segnale alle rivali. A rinforzare le fila granata, Gennaro D’Ascenzio, laterale difensivo sinistro classe 2006, il cui arrivo dal Bologna a titolo definitivo è stato in settimana.