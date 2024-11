Reggiana: le giovanili. Spezia amara per i baby granata. Under 15 e 16 finiscono kappao

Non c’è gloria per le due formazioni del settore giovanile della Reggiana impegnate sul campo dello Spezia nella settima giornata dei rispettivi campionati di categoria.

L’Under 16 cade 2-1 contro i pari età liguri, non riuscendo nel tentativo di rimonta finale.

Ceccarelli porta in vantaggio i padroni di casa proprio in apertura di tempo, mentre nella ripresa è Carbone a raddoppiare; a nulla, se non per le statistiche, vale il gol della bandiera, messo a segno da Michael Magnanini al 59’.

Questo l’11 schierato in campo da mister Bertoni: Davoli, Magnanini, Tema, Menegazzo, Genova, Di Lieto, Rinaldi (11’ st Rozzi), Puccio, Kapllani (11’st. Bagni), Lombardi, Dotti (11’ st Domini). A disp. Carrara, Genitoni, Bianchi, Luca, Nicolini, Bertolini.

Under 15. Stop esterno anche per l’Under 15, che rimane ancora ferma al palo dopo il 3-1 subito dagli "aquilotti": anche in questo caso la rete è di un Magnanini, Filippo, che segna all’11’ il vantaggio della squadra di Minozzi, rimontata poi dal tris di gol di Tinfena, Turturro e Balsano.

Questa la formazione scesa sul terreno di gioco della cittadina ligure: Battistini, Spicciola (7’ st Bertolini), Silingardi, Bacchi (11’ st Guerini), Salati, Vicini (28’ st Capperi), Propato (28’ st Shrezi), Aba (11’ st Chiacchio), Koguashvili (7’ st De Simone), Casini, Magnanini (7’ st Saporito). A disp. Sueri.

L’Under 17 di Orlandini ha riposato, mentre la Primavera ha pareggiato in trasferta 2-2 con la FeralpiSalò.