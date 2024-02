Reggiana: le news. Chi c’è al campo?. Bomber Vido

Sono ripresi ieri, con un graditissimo ritorno, gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato al ‘Città del Tricolore’ con la Ternana. Si tratta di Luca Vido, l’attaccante classe ’97 che il 28 agosto s’infortunò gravemente al ginocchio destro in allenamento (lesione del legamento crociato anteriore) e che adesso è pronto a dare una mano ai compagni. ‘Ciao tifosi granata – le parole di Vido nel video diffuso dalla società - sono davvero contento di esser qui al campo con tutti i miei compagni e non vedo l’ora di poterli aiutare anche in partita. Forza Reggiana!’. Queste settimane gli serviranno come ‘rodaggio’ per ritrovare il ritmo partita, con l’attaccante che verosimilmente sarà pronto a tutti gli effetti a marzo.