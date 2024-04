Reggiana: le news. Girma operato: stop di tre mesi. L’arbitro di domani è Camplone

Quella di Venezia potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Natan Girma con la maglia granata.

Il trequartista svizzero-eritreo ieri è stato operato presso la casa di cura ‘Toniolo’ a Bologna dal dottor Mirco Lo Presti che ha provveduto alla sutura del menisco laterale sinistro, ma la doccia fredda sono i tempi di recupero: ‘stimati in circa tre mesi’ come si legge nel comunicato diffuso dal club ieri pomeriggio. Sfuma quindi la possibilità (forse sarebbe meglio dire il sogno…) di rivedere il classe 2001 in campo per un’eventuale cavalcata playoff.

Quella ufficiale è infatti di una previsione forse un po’ ‘larga’ per un menisco, ma che tiene certamente conto della struttura del giocatore e soprattutto del suo attuale valore di mercato. Non è un segreto, infatti, che Girma rappresenti un asset importantissimo per il bilancio della società che a fine stagione, molto probabilmente, lo venderà per fare cassa e alimentare quel meccanismo virtuoso che da anni tiene in vita – per esempio- un club come il Cittadella. Su di lui ha messo gli occhi il Monza, ma anche la Lazio e l’Udinese avrebbero preso informazioni. È sempre molto difficile ‘stimare’ un calciatore che è ancora nella fase embrionale della propria carriera professionistica, ma il valore del cartellino potrebbe attestarsi attorno ai 4 milioni di euro.

Nel frattempo sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di domani col Cittadella: a dirigere l’incontro sarà Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti D’Ascanio e Ceolin. ‘Quarto uomo’ Caldera, al Var Miele e Pairetto.

Intanto, il dato di prevendita per Reggiana-Cittadella è di 466 biglietti venduti, di cui 123 nel settore ospiti.

Francesco Pioppi