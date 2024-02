Reggiana, pareggite cronica: è 1-1 fra 'Regia' e Sudtirol, è il 14° pari per i granata

Reggio Emilia, 27 febbraio 2024 – Un infinito film visto e rivisto: la Reggiana pareggia ancora una volta (14° pari totale, nessuno come i granata), e ancora una volta in casa non riesce a vincere (in 14 gare interne, solo 2 vittorie e ben 9 pareggi). I granata salgono a quota 32 punti, gli stessi del Sudtirol. Non basta nella ripresa il gol di Pieragnolo: gli ospiti hanno pareggiato con Odogwu, nell’unica occasione creata. Si torna in campo domenica: ore 16.15 ad Ascoli.

Il tabellino

REGGIANA-SUDTIROL 1-1 REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminksi, Marcandalli, Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pieragnolo; Portanova (15’st Blanco), Girma; Pettinari (15’st Gondo). A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Reinhart, Libutti, Okwonkwo, Antiste, Pajac, Melegoni, Kabashi. All.: Nesta SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Cagnano; El Kaouakibi (14’st Molina),Tait (38’st Peeters), Arrigoni, Kurtic (14’st Mallamo), Davi; Casiraghi (38’st Ciervo), Merkaj (1’st Odogwu). A disp.: Drago, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Giorgini, Lonardi. All.: Valente Arbitro: Camplone di Pescara (Colarossi e Ricciardi; IV ufficiale Milone; Var Serra, Avar Longo) Reti: Pieragnolo (R) al 18’st., Odogwu (S) al 27’st. Note: spettatori 7598, per un incasso loro di 76.040,31 euro. Ammoniti Portanova, Arrigoni, Mallamo e Pieragnolo. Angoli: 2-2. Recuperi: 0’ e 5’.