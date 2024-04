Reggiana pazza, ma bellissima. Calcione alla crisi: in Sicilia si gode. Rimonta che vale la (quasi) salvezza

PALERMO

1

REGGIANA

2

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Nedelcearu (28’st Insigne); Buttaro (22’st Ranocchia), Henderson (11’st Segre), Gomes, Lund; Di Francesco (28’st Traorè); Mancuso (11’st Soleri), Brunori. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Marconi, Ceccaroni. All.: Mignani.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Libutti, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco (45’st Cigarini), Pieragnolo (45’st Pajac); Portanova (29’st Antiste), Melegoni; Gondo (34’st Okwonkwo). A disp.: Sposito, Varela, Vido, Reinhart, Blanco, Pettinari, Szyminski, Vergara. All.: Nesta

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (Rocca di Catanzaro e Vigile di Cosenza; IV ufficiale Perri di Roma 1; Var Maggioni di Lecco, Avar Serra di Torino).

Reti: 35’ pt Brunori (P), 7’ st Portanova (R), 21’ st Rozzio (R).

Note: spettatori 20.601, di cui 351 da Reggio Emilia. Ammoniti: Libutti, Marcandalli e Henderson. Angoli: 7-7. Recuperi: 1’ e 5’.

Questa squadra è pazza, indecifrabile, lunatica. Inconsistente con le squadre di pari livello, ma meravigliosamente eroica contro le big: la Reggiana ha rimontato il Palermo nell’imponente teatro del "Renzo Barbera" e si è presa tre punti che sono un mattone enorme nel muro che Nesta sta costruendo, in cui oggi c’è scritto ’salvezza’ a caratteri cubitali.

Il mister proprio nel momento più complicato della stagione, con la squadra che sul più bello si era sciolta perdendo tre partite di fila, ha ritrovato la sua Reggiana, quella combattiva e portatrice di quell’identità che l’ha resa riconoscibile in questa Serie B. Gioco, personalità, coraggio, e capacità di saper soffrire, con tante chiusure stoiche per proteggere Satalino.

La classifica, quando mancano soltanto tre partite alla fine del campionato, sorride alla grande: saliti a quota 43 punti, i granata hanno portato il distacco dai playout a sei punti. La Serie B si diverte a scherzare con le emozioni, e il paradosso è che sono più vicini i playoff, appena tre punti sopra.

Mercoledì alle 18 a Reggio arriverà il Modena, poi domenica 5 maggio si andrà a Genova con la Sampdoria, e il finale col botto sarà col derby di venerdì 10 maggio in casa col Parma. Trittico che Rozzio e compagni potranno vivere con molta più serenità, ma sempre sull’attenti. Non è casuale aver citato Rozzio: il capitano, l’uomo simbolo di questa squadra, ha spaccato la porta al minuto 66’ mettendola sotto l’incrocio il pallone del 2-1. Quasi un segno del destino per il capitano aver trovato il primo gol in stagione proprio ora, in quel modo spettacolare.

Prima, poco dopo il rientro dalla pausa, ci aveva pensato Portanova a pareggiare il gol di Brunori nel primo tempo (gesto tecnico sontuoso a saltare un Satalino indeciso in uscita) con una perla su calcio di punizione. Si tratta del primo gol della stagione granata trovato direttamente su calcio piazzato. I momenti dopo il triplice fischio sono lo specchio del pomeriggio: lo stesso pubblico (20mila rosanero) che cantava un’emozionante ’Io che amo solo te’ di Sergio Endrigo, alla fine fischiava i suoi.

Dall’altro lato 351 tifosi granata in paradiso: la salvezza è lì a due passi.