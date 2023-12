Reggiana, piove sul bagnato. Gondo e Sampirisi a rischio

Piove sul bagnato, anzi grandina, in casa granata. La sconfitta contro la Sampdoria rischia infatti di lasciare scorie molto pesanti anche in vista dei prossimi impegni che la Reggiana dovrà affrontare sabato (alle 16,15 a Bolzano contro il Sudtirol) e poi martedì (alle 12,30 in casa col Catanzaro).

Nel corso dell’ultimo match contro la squadra di Pirlo infatti altri due giocatori hanno accusato nuovi problemi fisici e, pur avendo concluso la gara ‘sulle proprie gambe’, potrebbero essere costretti a fermarsi. Parliamo di Mario Sampirisi e Cedric Gondo, due colonne della squadra di Nesta. Il difensore è infatti alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite mentre l’attaccante ha riportato un grosso ematoma tra anca e bicipite femorale in occasione del ‘sandwich’ messo in atto dal portiere Stankovic e dal centrocampista Verre. Un episodio che tutti ricordano molto bene perché doveva fruttare un rigore alla Reggiana che invece non è stato assegnato, nonostante (anche) le immagini del Var fossero chiarissime al riguardo.

Nelle prossime ore entrambi si sottoporranno ad esami strumentali che scioglieranno ogni dubbio, ma soprattutto nel caso del difensore - molto dolorante alla fine della gara - c’è una certa preoccupazione. Sarebbe l’ennesima beffa di un autunno atroce, letteralmente costellato di infortuni e di episodi avversi ai granata. Al momento l’unica nota positiva è rappresentata dal ritorno in gruppo di Elvis Kabashi. Il centrocampista albanese, in panchina già sabato, potrebbe essere pronto per un piccolo spezzone nella trasferta di Bolzano anche se è stato lo stesso Nesta a ‘frenare’ la generosità del giocatore che si è messo a disposizione, ma che – avendo una muscolatura e una struttura possente – ha bisogno di essere rimesso dentro in maniera graduale per evitare ricadute che dopo complicherebbero ulteriormente il cammino. Contro il Sudtirol – che ha rinnovato almeno momentaneamente la fiducia a Federico Valente, ex allenatore della Primavera - si rivedrà Natan Girma che ha scontato la squalifica contro la Sampdoria e si è allenato regolarmente. Il trequartista svizzero di origine eritrea dovrà comunque fare molta attenzione, perché sul suo conto resta aperta la diffida e quindi al prossimo cartellino giallo sarà nuovamente fermato per un turno. Visti i due impegni ravvicinati e l’ecatombe di uomini, il numero 80 della Reggiana dovrà frenare i propri istinti e farsi trovare sul pezzo.

Francesco Pioppi