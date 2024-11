Una buona Reggiana cade 2-0 col Sassuolo: neroverdi cinici e spietati

Reggio Emilia, 29 novembre 2024 – Una partita difficile da digerire per la Reggiana: ha fatto la partita creando più situazioni pericolose, ma il cinismo del Sassuolo è stato spietato. Due a zero e neroverdi primi a +4: la Reggiana rimane a bocca asciutta e resta in zona playout con 15 punti, in attesa di tutte le altre gare del weekend. Clima incandescente all’ingresso delle squadre: striscione (e coreografia) nei distinti con scritto “La fede non si compra” e curva granata infiammata al grido “via il Sassuolo da Reggio Emilia”. Nel primo tempo la beffa: la Reggiana non concede niente e riparte con pericolosità (almeno tre errori di Gondo nel controllo, a vanificare le azioni ispirate da Vergara, Portanova e Sersanti su tutti). Questo fino all’unico minuto di recupero: punizione di Berardi e doccia gelata di Thorstvedt (gol di testa). I granata hanno lamentato un possibile fallo su Meroni. Nella ripresa Bardi si supera su Thorstvedt, ma l’occasione colossale al 71’ è di Lucchesi, che dopo un piazzato se la trova lì a un metro e spara clamorosamente in curva. Non arriva l’1-1, e allora gol mangiato, gol subito: contropiede e Mulattieri chiude i conti col 2-0. Si ritorna in campo per l’Immacolata: domenica 8 dicembre alle 15 a Cremona con la Cremonese.

Il tabellino

REGGIANA-SASSUOLO 0-2 REGGIANA (4-1-4-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti (33’st Urso); Reinhart; Marras (15’st Girma), Portanova (38’st Maggio), Sersanti, Vergara (33’st Vido); Gondo (15’st Pettinari). A disp.: Motta, Stulac, Fiamozzi, Fontanarosa, Ignacchiti, Kabashi, Nahounou. All.: Viali SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna (24’pt Odenthal), Muharemovic, Pieragnolo (21’st Paz); Obiang, Boloca; Berardi (40’st Volpato), Thorstvedt (40’st Iannoni), Laurientè (21’st Mulattieri); Pierini. A disp.: Satalino, Missori, Moro, Caligara, Miranda, Kumi, Russo. All.: Grosso Arbitro: Fourneau di Roma 1 (Laudato e Scarpa; IV ufficiale Andeng; Var Baroni, Avar Di Vuolo) Reti: Thorsvedt al 46’pt, Mulattieri al 32’st. Note: spettatori 11308 (729 nel settore ospiti) per un incasso lordo di euro 135.481,48. Ammoniti Reinhart, Thorstvedt, Portanova, Laurientè, Sampirisi, Marras, Meroni, Mulattieri, Girma, Paz, Odenthal. Angoli: 2-1. Recuperi: 1’ e 6’.