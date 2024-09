Reggiana sconfitta al rientro dalla sosta: il Sudtirol si impone 1-3

Reggio Emilia, 15 settembre 2024 – Rientro dalla sosta nazionale amaro per la Reggiana: brutto kappao per i granata in casa. Il Sudtirol ha sbancato il “Città del Tricolore” segnando tre reti: troppo morbida la retroguardia di mister Viali, che ha subito le reti con eccessiva facilità.

Dopo Pisa, quindi, un’altra sconfitta: dopo cinque gare restano 7 i punti in classifica, e per il pronto riscatto nel mirino c’è la sfida, ancora in casa, con la Salernitana di sabato 21 settembre (ore 15).

La partita: inizio positivo con Poluzzi che è costretto agli straordinari per dire di no al colpo di testa di Vido al 5'. Due minuti dopo, però, un lampo di Molina: collo-esterno quasi all’incrocio e vantaggio altoatesino con un eurogol.

La Reggiana dimostra di volere fortemente il pari e prende due traverse con Vergara: prima di testa su cross di Fontanarosa e poi con un tiro-cross; sul tap-in di quest’ultimo Kofler mura miracolosamente Portanova, ma sul corner arriva proprio il gol del numero 90 con una botta dal limite. È 1-1, ma poco prima della pausa doccia gelida col nuovo vantaggio biancorosso con Arrigoni dal limite (in questa gara troppo spesso il Sudtirol è arrivato al tiro dal limite, senza grandi opposizioni).

Nella ripresa poca Reggiana, e a 12’ dal termine, dopo una palla persa da Vergara, Praszelik ha concretizzato un veloce contropiede calando il definitivo tris.

La società ha anche reso noto il dato definitivo della campagna abbonamenti: 6867 tessere sottoscritte (lo scorso anno furono 6698). È il miglior dato di sempre della storia granata per quanto riguarda la Serie B. IL TABELLINO DELL’INCONTRO REGGIANA-SUDTIROL 1-3 REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (1’st Fiamozzi), Meroni, Rozzio, Fontanarosa (33’st Cavallini); Sersanti, Stulac (24’st Cigarini), Portanova (24’st Maggio); Vergara, Vido (11’st Okwonkwo); Gondo. A disp.: Sposito, Reinhart, Libutti, Ignacchiti, Urso, Girma, Nahounou. All.: Viali SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler (38’st Pietrangeli), Ceppitelli, Giorgini; Molina, Arrigoni, Kurtic, Simone Davi (21’pt Rover); Tait (21’st Martini), Casiraghi (21’st Praszelik); Odogwu (21’st Merkaj). A disp.: Drago, Tschoell, El Kaoukabi, Crespi, Zedadka, Federico Davi, Vimercati. All.: Valente Arbitro: Crezzini di Siena (Barone e Miniutti; quarto ufficiale Gandino; Var Manganiello, Avar Longo) Reti: Molina (S) al 7’pt, Portanova (R) al 31’pt, Arrigoni (S) al 40’pt, Praszelik (S) al 33’st. Note: spettatori 8665 per un incasso lordo di 94.987,84 euro. Ammoniti Giorgini e Martini. Angoli: 10-4. Recuperi: 3’ e 4’.