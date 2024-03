Reggiana Under 20 pareggia con la Romania, Marcandalli in evidenza. Infortunio per D'Andrea, Pafundi brilla con l'Under 19

Finisce a reti bianche la sfida tra l’Italia Under 20 di Alessandro Marcandalli e la Romania, gara valevole per il trofeo internazionale Elite League. Il difensore di proprietà del Genoa, arrivato in prestito alla Reggiana, non è partito titolare, ma ha giocato (bene) tutto il secondo tempo subentrando al milanista Filippo Terracciano. Oltre alla prova dello ‘stopper’ granata c’è da registrare soprattutto l’infortunio occorso a Luca D’Andrea, gioiellino del Sassuolo in prestito al Catanzaro, che al 39’ del primo tempo ha dovuto lasciare il campo a Filippo Distefano, attaccante in forza alla Ternana. Le sue condizioni saranno verificate con precisione nelle prossime ore. È partito titolare invece Angori, laterale sinistro che la Reggiana aveva ricevuto in prestito dal Pontedera (via Empoli) a gennaio, ma che poi aveva dovuto rispedire al mittente per problemi legati al numero dei trasferimenti in una singola stagione.

Nel frattempo, nell’Under 19, Simone Pafundi continua a far parlare di sé. Il promesso sposo della Reggiana - che nello scorso mercato di gennaio sembrava vicinissimo a vestire il granata prima di finire al Losanna – ha segnato un gol nel 3 a 1 rifilato alla Scozia, incantando il pubblico e il telecronista ‘di casa’ con dribbling e numeri da circo, tanto da essere addirittura paragonato a Messi: ‘Ma è lui oppure Messi?’ Questo l’accostamento entusiasta del giornalista scozzese, rimasto sbalordito dalle qualità tecniche del classe 2006 di proprietà dell’Udinese che lo ha girato in prestito in Svizzera fino a dicembre 2024.

Domattina invece la Primavera della Reggiana vivrà un’esperienza indimenticabile giocando un’amichevole (rigorosamente a porte chiuse) con la nazionale cilena a Calerno.

