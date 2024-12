Ritiro ancora a toano. Vergara promette:: "Spingeremo ancora di più»

Prima di Reggiana-Sassuolo, il presidente Salerno era regolarmente al seguito della squadra ed ha presenziato in campo nonostante l’inibizione (che terminerà venerdì) usufruendo di una sospensiva di alcune ore, concessagli per celebrare alcune importanti iniziative benefiche. Come negli anni precedenti, una parte del ricavato della Giornata Granata dello scorso primo maggio è stato devoluto a due importanti realtà operanti sul nostro territorio. Salerno ha consegnato il simbolico assegno a Emma Corradini ed Emanuela Morini dell’Associazione ‘Il Giorno Dopo ODV per il CORE’ mentre il vicepresidente Fico ha lasciato nelle mani di Dario Rossi e Stefano Vignali l’assegno destinato alla Caritas diocesana Reggio Emilia e Guastalla. È stata anche l’occasione per confermare Toano come sede del prossimo ritiro della prima squadra granata che inizierà come di consueto nella seconda metà di luglio. Dai social arrivano poi le prime reazioni dei protagonisti granata: ‘Avremmo voluto vincere e ce l’abbiamo messa tutta – ha scritto Vergara – dovremo spingere ancora di più, ma non molliamo. Forza Reggiana!’. I granata ieri mattina hanno svolto una seduta di scarico, poi oggi e domani riposeranno e riprenderanno ad allenarsi martedì pomeriggio, in vista della trasferta di domenica a Cremona, con inizio alle 15.

Francesco Pioppi