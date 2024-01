Romagna, che sfortuna: nuovo stop. Rischia di saltare quattro partite

L’infortunio muscolare di Filippo Romagna sembra più grave del previsto e potrebbe costringerlo a saltare le prossime quattro partite con Bari, Feralpi, Cremonese e Ternana.

La certezza arriverà soltanto oggi, dopo la risonanza magnetica di approfondimento a cui si sottoporrà per avere un indirizzo di recupero più preciso, ma il rischio che il classe ’97 debba fermarsi per circa 3-4 settimane appare concreto.

Una notizia che ovviamente crea un po’ di apprensione all’interno del pianeta granata, perché parliamo del difensore certamente più affidabile a disposizione di Nesta.

Affidabile dal punto di vista delle prestazioni, s’intende, perché purtroppo lo ‘stopper’ di proprietà del Sassuolo non è nuovo a problematiche di natura fisica che ne hanno severamente limitato la carriera.

Anche in questo campionato Romagna è risultato indisponibile in 8 gare su 21, giocandone complessivamente soltanto 11.

Lo stop fa ancora più male perché arriva nel periodo clou del calendario della Reggiana che, una volta superata l’imminente trasferta di Bari, avrà degli scontri diretti fondamentali per il proprio cammino verso la salvezza. Pensiamo, in particolare, alle gare al ‘Città del Tricolore’ con la Feralpi (3 febbraio), con la Ternana (17 febbraio) e con il Sudtirol (27 febbraio).

Se le indiscrezioni saranno confermate, le prime due saranno di fatto off-limit per Romagna, mentre potrebbe esserci qualche chance per quella contro gli altoatesini.

Goretti era già alla ricerca di un difensore per rimpolpare numericamente l’organico e questo probabile, ulteriore, stop lo spingerà ancora di più in questa direzione.

L’infortunio del classe ‘97 rende tra l’altro (quasi) impossibile la cessione di Sampirisi che sta ricevendo un corteggiamento serrato dal Como.

Discorso simile anche per Marcandalli su cui il Genoa, proprietario del cartellino, a inizio a gennaio aveva chiesto una possibile apertura per un ritorno immediato alla corte di Gilardino. A questo punto sembra una mossa assai improbabile. Ancora nulla di fatto per la cessione di Pettinari che potrebbe partire al fotofinish del mercato invernale.

Nel frattempo l’Ascoli ha chiuso per l’arrivo del difensore Gagliolo, mentre la Fiorentina ha girato il centrale Dimo Krastev in prestito alla Feralpi dopo avergli fatto fare esperienza al Catanzaro.