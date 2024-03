Salerno particolarmente su di giri : "Vi dico una cosa: andremo ai play-off"

"È una giornata importante: abbiamo deciso di rinnovare il contratto del capitano Paolo Rozzio prima della scadenza". Prima di dare la parola a Rozzio è il numero uno granata Carmelo Salerno a introdurre la conferenza. "Tutti gli altri contratti saranno discussi a fine stagione, ma con Rozzio si tratta di un premio, una dimostrazione di gratitudine verso chi contribuisce nella crescita della nostra realtà". Il rinnovo è "soltanto" annuale, con nuova scadenza fissata il 30 giugno 2025. "Da due anni abbiamo sposato questa nuova modalità di stipulare i contratti, ovvero facendoli annuali, ed era stata mal digerita da molti. Non tutti comprendono cosa dobbiamo fare, la situazione aveva creato malumori, ma con questo rinnovo dimostriamo che siamo attaccati a chi ci fa crescere". Salerno fa un auspicio. "Mi auguro che questa firma porti fortuna, e che Rozzio possa metterne altre: sta facendo la miglior stagione da quando è a Reggio. La Serie C è un po’ per tutti, ma la B a certi livelli non lo è". Poi alza l’asticella. "Rozzio dice che vorrà concludere al meglio queste otto gare? Saranno più di otto, perché andremo ai playoff... L’obiettivo è salvarsi, ma fare qualcosa in più sarebbe un bel premio".

Il "pres" spiega come sia stato facile anche raggiungere l’accordo sulle cifre. "Il direttore Goretti in questo è bravissimo". Il discorso vira proprio sul diesse, che era ad assistere alla conferenza stampa. "Le voci su Empoli? Come, non sapete che ha già firmato per loro? Scherzi a parte, il direttore venendo a Reggio ha ricevuto un regalo inaspettato, Romano Amadei mai nei 40 precedenti anni aveva cambiato diesse. Quando ricevi un regalo è naturale poi avere riconoscenza e sentimenti di gratitudine. C’è un progetto iniziato e da concludere, lui venendo a Reggio, lo ripeto, ha fatto un grande salto di qualità: tra Milano e Firenze in poco tempo ha a portata di mano tutto il calcio che conta". Oltre la B c’è soltanto la Serie A. "La massima serie è un percorso. Io costruisco case, e noi abbiamo messo solo un pezzettino delle fondamenta. Io credo che la Serie A sia lo sbocco naturale di una società che cresce. Nel corso di questo percorso puoi stancarti e fermarti, l’importante è non cadere".

Infine la novità sul sintetico. "Lunedì il comune, con l’assessora allo Sport Raffaella Curioni, ha approvato il bilancio, con 900mila euro per il sintetico. Già da oggi inizieremo il progetto. Ci sarà una variazione di location, perché vorremmo fare un sintetico con la tribuna per farci giocare la Primavera. Non sarà, però, pronto per l’inverno prossimo, ma più avanti".

