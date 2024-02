"Sarà dura, loro sono un gruppo da battaglia"

Alessandro Nesta: com’è stata la settimana dopo il kappao con la Ternana?

"Ci abbiamo ragionato, ma sono cose che succedono. Poi avrei messo la firma se mi avessero detto che nelle ultime otto ne avremmo persa solo una".

Ha trovato spiegazioni sul diverso rendimento tra casa e fuori?

"Non lo so, noi facciamo un percorso, servono punti e a volte arrivano in casa, altre volte fuori. La costante è che in casa fatichiamo. È un caso? Forse si, forse no".

Che squadra è il Brescia?

"Hanno giocatori che sono insieme da tempo, un gruppo coeso, forte, da battaglia".

Dovrebbe piovere.

"Se è la pioggia di Cremona va benissimo (sorride, ndr)".

Capitolo infortunati: novità?

"Cigarini e Bianco ci saranno. Girma è recuperato, ha sempre questa piccola infiammazione, ma c’è e potrebbe anche partire dal primo minuto. Varela ha un problema muscolare (non è stato convocato, ndr)".

Brescia, poi martedì Sudtirol, la domenica dopo l’Ascoli: farà la formazione ragionando sulle tre gare?

"La testa è tutta sul Brescia, ma una mezza occhiata alle altre devo darla, in alcuni ruoli siamo un po’ tirati".

Le diamo uno spunto: Blanco e Pettinari sono entrati bene con la Ternana…

"Vero, ci fa riflettere. Sembra di no, ma noi sulle cose ci ragioniamo (ride, ndr). Scherzi a parte, stiamo pensando alle due punte, magari come spezzone alla fine o come soluzione tra qualche settimana. Io non vendo aria: se le cose non vanno lo dico, con la Ternana non siamo stati pericolosi".

Sta pensando ad un cambio modulo?

"Bisogna sempre avere un piano B. Non parlo di qualcosa nell’immediato, ma nei finali di gara potremmo vedere delle cose diverse, intuizioni che poi magari avranno continuità. Un giorno potrei stupirvi…".

Insistiamo con Blanco: lo vedremo dal primo minuto?

"Tutti possono partire dall’inizio. A Como faceva il quinto e in fase offensiva difendevano a quattro e lui poteva stare alto. Può giocare laterale, o più vicino alla punta".

Ricordi del ’Rigamonti’?

"Di grandi partite, hanno avuto gente come Baggio, Pirlo, Toni: ragazzi, una volta i campionati in Italia erano tanta roba eh…". Andiamo su qualche singolo: Portanova è in calo.

"Deve recuperare brillantezza, ha giocato tanto e ovunque. Per noi è troppo importante, abbiamo bisogno di lui".

Come procede l’inserimento di Okwonkwo (sarà disponibile dal Sudtirol martedì)?

"Bene, ha colpi importanti. Sarà utile nei finali di gara, per i 90’ servirà tempo".

La Reggiana è al 2° posto in B per minutaggio medio dei giovani italiani.

"I giovani se sono forti giocano, l’ho sempre pensato e così è a Reggio".