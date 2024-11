Sarà invasione granata. I reggiani sono quasi mille

Ieri sera erano già 841 i tifosi della Reggiana muniti del biglietto per non perdersi il derby col Cesena di sabato.

Considerando gli 8548 abbonati bianconeri, e i 1709 tagliandi complessivi venduti, si va verso numeri di primissimo piano, col tetto dei 10mila già sfondato.

Il Cesena è partito forte e ha creato entusiasmo (é quarto con 21 punti, e ricordiamo che è neopromossa): il “Manuzzi” é sempre molto caldo, e in questa stagione ha registrato il miglior dato di spettatori contro i vicini del Modena (con 13964 unità).

Nel mirino c’è questo numero.

Sabato il Dino Manuzzi di Cesena (Orogel Stadium) sarà davvero una bolgia: il derby emiliano-romagnolo si giocherà quasi in notturna, visto il fischio d’inizio alle ore 17.15, e il clima sarà quello delle grandi notti di calcio.

La mente, a proposito di serate indimenticabili, va al 20 febbraio del 2023 (nella foto la curva granata), quando i bianconeri inseguivano i granata che conducevano la classifica e i ragazzi di Diana riuscirono addirittura ad allungare vincendo 2-1 con il tuffo di testa di Nardi e il contropiede micidiale di Varela. Poi arrivò la promozione in Serie B, e quella notte è ricordata tra le più importanti di quel percorso vincente: nel settore ospiti dello stadio cesenate, ovvero la Curva Ferrovia, c’erano ben 2714 cuori granata scatenati (in totale la disponibilità nel settore ospiti fu di 4726, e anche quest’anno la cifra totale è questa). La capienza del "Manuzzi" è di 20194 spettatori, e quella sera si toccò il dato complessivo di 17130 spettatori, un’autentica bolgia. Ricordiamo che per i residenti nella nostra provincia la vendita è limitata al solo settore ospiti ed è vincolato dal possesso della "Regia Card": il costo è di 20 euro (prezzo unico) più diritti di prevendita, è c’è tempo fino a venerdì alle 19 per l’acquisto. Intanto c’è un’analogia che riguarda il cammino di avvicinamento alla gara da parte delle due squadre: sia la truppa di William Viali che quella di Michele Mignani da oggi fino a venerdì svolgeranno allenamenti rigorosamente a porte chiuse (per i granata sempre al mattino). Ritornando al tema biglietti, tra l’altro, sono davvero settimane calde a livello calcistico, a dispetto del freddo novembrino: è già possibile, infatti, acquistare anche i biglietti per un altro derby, quello col Sassuolo in programma venerdì 29 novembre alle 20.30. I tifosi reggiani non lo sentono come un derby nel senso stretto della parola, ma è innegabile il sapore "speciale" che c’è dietro questo confronto, col Sassuolo tornato in Serie B dopo 11 anni.

g.m.