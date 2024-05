Sassuolo retrocesso in B dopo 11 anni. Il derby mancava dal lontano agosto 2008

Visti i risultati e le prestazioni era solo questione di tempo: il Sassuolo è ufficialmente retrocesso in Serie B. Dopo aver vinto in cadetteria nel 2013, i neroverdi hanno trascorso ben undici stagioni in Serie A, e ieri a Reggio è arrivato il verdetto: ritorno in B a causa della sconfitta per 2-0 col Cagliari e degli altri risultati.

La notizia, come è tangibile facendo un giro sui social (e c’è chi ha anche visto e sentito fuochi d’artificio fuori dal "Città del Tricolore"...) è stata accolta con gioia da gran parte dei tifosi della Reggiana, che non hanno mai gradito questa ’convivenza’. "Via il Sassuolo da Reggio Emilia" è il coro che si sente a ogni partita della Reggiana.

Di fatto la notizia è anche un’altra: Reggio Emilia città non vivrà più la Serie A. Per i tifosi della nostra provincia delle "big" o anche per gli occasionali era diventata un’abitudine, nell’ultimo decennio, aspettare che la Juventus, il Milan o l’Inter arrivassero in città.

Per alcuni (soprattutto i titolari di attività commerciali) tutto questo è stato un valore (anche economico), per altri uno smacco alla storia della Reggiana e al suo popolo.

Il Sassuolo, quindi, tornerà a giocare un derby ufficiale contro la Reggiana. E togliamoci subito una curiosità, perché molti se lo chiedono: quando sarà l’ora di Sassuolo-Reggiana il tifo pulsante granata che abitualmente prende posto in curva sud dove si posizionerà? Vedremo le Teste Quadre nella nord e i tifosi neroverdi in sud? Difficile dirlo ora: certo, sarebbe un grande paradosso.

Gli scenari possono essere molteplici. Ci viene in soccorso la storia: il Carpi nella Serie C del 2011-2012 giocò le gare interne a Reggio. La Reggiana fu ospite del Carpi pur giocando a Reggio: era il 24 ottobre del 2011, e i biancorossi vinsero 3-1. In quella stagione i carpigiani si posizionavano nel settore sopra le panchine, con la curva sud chiusa, mentre i tifosi ospiti si posizionavano in nord. In quel 24 ottobre però, ai tifosi ospiti, ovvero i reggiani, fu permesso di posizionarsi nella loro amata curva. Certo: era la Serie C, e bisognerà vedere se in B sarà possibile ripeterlo. Non è da escludere nemmeno che in quell’occasione sia indetta una giornata speciale (sulla falsariga della "giornata granata", ovvero la gara della Reggiana non compresa nell’abbonamento stagionale), così da avere una gestione più libera. È presto per dirlo, ma c’è curiosità.

C’è poi il lato tecnico: quest’anno la Reggiana e il Sassuolo hanno collaborato molto. Vedi i prestiti di Satalino, Romagna, Pieragnolo e Antiste (ma l’anno scorso anche quello di Pellegrini): più difficile che, giocando nella stessa categoria, possa proseguire questa linea.

La certezza è che tornerà la sfida tra granata e neroverdi (manca dal 24 agosto 2008, vittoria modenese in Coppa Italia per 1-0), che fino a cinque o sei mesi fa sembrava lontana anni luce.