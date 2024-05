Se Nesta dice no si punta su Aquilani. Ma il tecnico piace anche in Serie A

La Reggiana spera di trattenere Nesta, ma non vuole farsi trovare impreparata e inizia a sfogliare la margherita. Il preferito in assoluto risponde al nome di Alberto Aquilani, reduce da un discreto campionato con il Pisa, ma stimatissimo dalla maggior parte degli addetti ai lavori che in lui vedono un profilo moderno, equilibrato, giovane (è un 1984) e molto credibile. A confermare questa ‘predilezione’ c’è anche un episodio che risale al 26 settembre, giorno della gara d’andata tra Reggiana e i toscani. Un match dominato in gran parte dagli avversari - e che finì a reti bianche solo grazie alle ripetute prodezze di Bardi - ma che conquistò in modo particolare sia il ds Goretti che il presidente Salerno. Entrambi alla fine del match andarono negli spogliatoi avversari per complimentarsi con Aquilani che incassò con piacere le parole di stima e si disse entusiasta di poter allenare (per il momento da avversario) in uno stadio così bello. Arrivare a lui non sarà facile perché le sue quotazioni sono alte e il suo profilo fa gola a diversi club. Non è un mistero che l’ex centrocampista della Roma fosse tra i papabili anche per la panchina della Fiorentina e questo la dice lunga sulla sua reputazione anche al massimo livello. La ‘controindicazione’ di un corteggiamento nei suoi confronti potrebbero essere i tempi perché Aquilani prima di accettare la proposta della Reggiana vorrebbe studiare l’effetto domino (anche…) della Serie A con almeno un paio di club (Cagliari e Verona in primis, ma anche l’Udinese se non confermasse Cannavaro) che potrebbero pensare a lui. Per i granata però sarebbe una prima scelta e, nel caso, non demorderanno tanto facilmente. Apprezzato da Pizzimenti anche William Viali che però difficilmente il Cosenza lascerà partire dopo l’ottimo finale di stagione in cui i ‘lupi’ prima hanno blindato la salvezza e poi sfiorato i playoff. La situazione resta fluida, col Monza che sabato inizierà il casting per arrivare al sostituto di Palladino (diretto a Firenze) e che sulla lista ha tre nomi: Baroni (favorito), Nesta (subito dietro) e Dionisi. Per quanto riguarda gli altri club di B interessati al mister laziale c’è da registrare che la Samp dovrebbe confermare Pirlo. Resta quindi in piedi l’ipotesi Venezia, se mister Vanoli - come pare - andrà al Torino. Più defilate il Palermo (la preferita di Nesta) e la Cremonese, ma solo in caso di epilogo negativo della finale di domenica.