Sempre più voglia di Reggiana. Bruciati i 700 biglietti per Venezia

La sosta per le nazionali non ha fatto altro che aumentare ancor di più la voglia di Reggiana nei tifosi: in meno di 9 ore ieri sono stati polverizzati in prevendita i 700 biglietti disponibili nel settore ospiti del "Penzo" di Venezia, che a Pasquetta sarà teatro di Venezia-Reggiana alle ore 15.00 (31ª di Serie B).

Al momento non è prevista l’apertura delle vendite in altri settori per i residenti nella provincia di Reggio Emilia: la certezza è che anche in laguna la Reggiana non sarà da sola.

Nella prima delle otto gare del rush finale (ben otto incontri dal 1° aprile al 10 maggio) ci sarà ancora Giacomo Satalino a difendere la porta granata, con Bardi fuori.

Per il portiere in prestito dal Sassuolo è stato un marzo da prime pagine: ha giocato 15’ ad Ascoli (0-0), e le gare intere con Catanzaro (colpaccio in Calabria per 1-0) e Spezia (0-0 casalingo). Per lui nessun gol subito, e anche un dato lusinghiero: a marzo, in tutta la Serie B, è stato il secondo portiere per numero di parate.

Per Giacomo ben 13 interventi, come Pigliacelli del Palermo. Una parata in più di Avella del Brescia (12) e due in più di Chichizola del Parma (10). Meglio di tutti ha fatto solo Iannarilli della Ternana con 14.

Non è un segreto il buon rendimento di Satalino, che dopo le parate con lo Spezia era stato inserito dai profili social della Lega B come portiere titolare della "top 11" della 30esima giornata di campionato.

Nesta presto riavrà con sé anche i nazionali: Marcandalli, in realtà, già sabato mattina è rientrato agli ordini del mister dopo aver giocato il secondo tempo di Romania-Italia finita 0-0 e valida per l’Elite League Under 20. Bianco, invece, ieri ha trascorso in panchina l’incontro di qualificazione agli Europei Under 21 tra gli azzurrini e la Turchia.

Non è bastato il gol del centrale della Sampdoria Ghilardi al 50’: i turchi hanno pareggiato al 91’ con un gol di Kilicsoy (Besiktas). Gli azzurrini di Carmine Nunziata, a tre gare dal termine di cui una con San Marino, rimangono primi a quota 15 punti, a +2 sull’Irlanda che però ha una gara in meno.

Per Bianco, quindi, zero minuti disputati con la selezione Under 21 in questa sosta, sia ieri che con la Lettonia.

Per la Reggiana non è un male, visto che Nesta aveva indicato dopo lo Spezia proprio in Bianco uno di quei giocatori che aveva "spremuto".

Da Pasquetta al 10 maggio ci sarà davvero bisogno di tutti per completare l’opera.