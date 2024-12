Serie D. Il Lenz punta su Babbi per domare il Progresso

Nella 14ª giornata del campionato di Serie D, il Lentigione viaggia oggi alla volta di Castelmaggiore, per affrontarvi il Progresso alle 14,30. Sulla carta è una partita abbordabile, considerando che la formazione bolognese allenata da Davide Marchini è 11ª alla pari con altre tre squadre a 14 punti, oggi in zona play-out. Il Progresso ha una buona difesa, ma il peggior attacco del campionato assieme al Fiorenzuola (6 gol all’attivo) e quindi per il Lenz sarà importante sbloccare subito il risultato, magari con Lorenzo Babbi (foto), bomber ancora inespresso, fermo a quota 2. Per il Progresso, partenza choc senza punti nelle prime quattro partite, ma poi un buon recupero e 10 punti nelle ultime 5 gare, una vittoria interna con la capolista Tau Altopascio e un pareggio col Forlì. Di contro il Lentigione è salito al terzo posto alla pari del Ravenna a soli tre punti dalla vetta con cinque squadre raccolte in 4 punti. Mister Stefano Cassani ha salutato con soddisfazione la settimana libera da impegni agonistici: "Tra turni infrasettimanali e Coppa Italia abbiamo dovuto alterare i nostri carichi di lavoro, ma dopo tanto tempo l’ultima settimana è trascorsa con più calma e i carichi giusti". Lenz privo dello squalificato Enrico Sabba (un turno), con il suo ruolo in campo che potrebbe essere ricoperto da Nappo. In squadra è tornato a tempo pieno Nanni che ha comunque bisogno di recuperare il ritmo gara per potersi esprimere secondo le sue ottime qualità.

c.l.