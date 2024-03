Serie D. Lentigione a San Mauro per continuare a stupire

La decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D vede il Lentigione sul campo della Sammaurese, a San Mauro Pascoli, con fischio d’inizio alle 14,30 da parte dell’arbitro modenese Riccardo Borghi. Il Lentigione è quarto in classifica con 47 punti e solo a -4 dalla capolista Ravenna che oggi affronta il Carpi (secondo) in una sorta di spareggio per tentare la scalata alla Serie C.

Ma dietro al Ravenna a 51, Carpi 50 e Forlì 49, ci sono anche il Lentigione e la Victor San Marino a 47, squadre che giocano alla giornata, ma che non vanno certamente sottovalutate in vista del rush finale.

Intanto si è giocato l’anticipo tra Imolese e Prato, terminato sullo 0 a 0.

"La Sammaurese – dice Paolo Beretti, tecnico del Lentigione – dopo il bel girone d’andata non sta attraversando un periodo facile in termini di risultati. In questo momento hanno necessità di fare punti e contro di noi hanno dalla loro il fattore campo. Credo che imposteranno la gara su alta intensità e agonismo, così noi dovremo ribattere il loro atteggiamento con le stesse armi. Il terreno, tra l’altro, non sarà granché. Da parte nostra, vogliano dare continuità al nostro momento positivo, fondamentali saranno come sempre il sacrificio, la testa e l’umiltà con cui affronteremo questo match".

A San Mauro il Lentigione si presenterà senza il solo Casucci, mentre rientra Alessandro Pari (foto) da una lunga squalifica. Al completo, invece, la Sammaurese di Mirko Taccola e dell’ex Nicolò Scalini, centrocampista biancorosso della stagione 2021/22.

Un po’ di numeri, anche per capire il valore delle forze in campo. Il Lentigione ha colto più punti in trasferta che in casa, mentre i romagnoli sono decisamente più casalinghi con 21 punti su 31 e tra le mura amiche hanno siglato un buon numero di gol.

Il Lentigione è in zona play-off, la Sammaurese è quintultima in zona play-out, anche se potrebbe evitarli per differenza punti con la quartultima. Il Lentigione ha perso l’ultima gara il 4 febbraio, proprio mentre la Sammaurese vinceva l’ultima e dunque ora proviene da quattro sconfitte consecutive, mentre i reggiani sono ovviamente in serie positiva da quattro.

Il bomber del Lenz è sempre Alberto Formato con 8 gol, seguito da Martin Montipò e Leonardo Nanni a 7. La truppa di Taccola risponde con i 7 gol di Francesco Campagna e i 6 di Giovanni Pacchioni.