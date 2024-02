Settore giovanile della Reggiana deluso nel weekend, solo l'Under 15 conquista un pareggio contro il Napoli

Fine settimana avaro di soddisfazioni per il settore giovanile della Reggiana. Primavera (foto) a parte, con la quarta vittoria consecutiva conquistata ai danni del Venezia, l’unica formazione a conquistare un risultato positivo e a muovere la classifica è l’Under 15, che strappa l’1-1 sul campo del Napoli: granata avanti al 74’ con un penalty realizzato da Lombardi, ma i partenopei raddrizzano la sfida 2’ più tardi con Ferrigno.

Al centro sportivo "Kennedy" è scesa in campo anche l’Under 16, che tuttavia torna a casa con un sonoro 4-0: dopo il vantaggio dei locali al 23’, è l’inizio della ripresa a condannare l’undici di Cammarata, che subisce un uno-due che indirizza l’incontro. Un altro poker lo subisce l’Under 17, che cede 4-1 in casa con il Bologna: l’undici di Orlandini va sotto di 3 reti nella prima frazione, poi è Castaldo al ritorno in campo ad accorciare prima del definitivo poker siglato da Zonta nel finale. Stop esterno, infine, per l’Under 14 nel derby col Modena: 2-0.