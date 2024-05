Si avvicina il derby col Parma. Pubblico: è record stagionale

È record stagionale per le gare interne dei granata in questa Serie B: al derby ci saranno sui 15mila spettatori (6600 abbonati più 7036 biglietti venduti per un totale, a ieri sera, di 13.636). Superato quindi il numero del derby col Modena (13.418 tifosi). Per i tifosi di casa, lo ricordiamo, biglietti acquistabili fino alle 21.15 di domani (Vivaticket, Reggiana Store e botteghini dello stadio aperti dalle 18.30 alle 21.15). Speciale sarà la divisa indossata dalla Reggiana: a 105 anni dal primo derby ufficiale di campionato giocato al "Mirabello" ecco che la ‘Regia’ scenderà in campo con una tenuta rievocativa del 1919. La divisa sarà impreziosita dalla patch realizzata sul modello della locandina ufficiale firmata da Osvaldo Casanova. La maglia-replica sarà disponibile da oggi al Reggiana Store. I primi cento acquirenti saranno omaggiati dalla stampa numerata della locandina dedicata a questo derby.

Arbitro. Fischia Davide Ghersini di Genova, con Lombardo di Cinisello e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale Rispoli di Locri; al Var Maggioni di Lecco, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia.