Sofferenza premiata

REGGIANA

0

SPEZIA

0

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova (dal 16’ st Melegoni), Girma (dal 25’ st Pettinari e dal 47’ st Cigarini); Gondo (dal 25’ st Okwonkwo). A disp.: Sposito, Motta, Szyminski, Libutti, Reinhart, Antiste, Blanco, Antiste, Pajac. All.: Nesta.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Cassata (dal 36’ st Vignali), Nagy (dal 47’ st Moro), S.Esposito, Elia; Jagiello (dal 26’ st Bandinelli); Verde, Falcinelli (dal 25’ st F. Esposito). A disp.: Mascardi, Tanco, Cipot, Pietra, Muhl, Gelashvili, Candelari, Bertola. All.: D’Angelo.

Arbitro: Santoro (Bahri-Votta). IV uomo: Di Cicco. Var/Avar (Di Martino-Muto)

Note: ammoniti Portanova, Rozzio, Pieragnolo, S. Esposito, Cassata, Vignali, F. Esposito. Espulso Kabashi al 46’ st per condotta violenta. Angoli 2-7. Rec 1’+ 6’. Spettatori totali: 9.996.

Che fatica. E che paura. La Reggiana strappa un punto d’oro allo Spezia e si regala una sosta di campionato lontano dai guai di classifica (+5 sulla Ternana che ha battuto il Cosenza) ma dovrà cercare di riordinare le idee e ripresentarsi a Venezia, il primo aprile, con un’attitudine ben diversa da quella vista ieri.

Il migliore in campo è stato Satalino, provvidenziale con almeno quattro interventi: al 21’ su Cassata, al 43’ su Falcinelli, al 59’ ancora su Cassata e al 68’ su Elia. Lo Spezia ha avuto altre due occasioni: Verde ha sfiorato il palo dopo appena 6 minuti e Hristov ha colpito di testa a botta sicura, ma ha trovato la deviazione di Gondo (69’). L’arbitro ha poi annullato anche il gol di Vignali per un evidente fallo di Francesco Esposito su Sampirisi (90’). Sarebbe stata l’ennesima beffa della stagione, ma lo Spezia non avrebbe rubato nulla. Tanto per capirci: sopra un ring i granata le avrebbero prese di santa ragione.

L’unica occasione solare della Regia è arrivata nel primo tempo, quando al 35’ Girma ha beccato il palo e Portanova non è riuscito a fare il tap-in. I primi trenta minuti e poi gran parte del secondo tempo sono stati gestiti dagli avversari che hanno dimostrato di avere benzina e fuoco per la volata salvezza. La Reggiana invece non ha espresso la solita qualità nelle trame di gioco e si è consegnata agli avversari, mostrando anche poca lucidità. Kabashi si è fatto espellere sul finire della partita per una testata a Francesco Pio Esposito, ma era nervoso già da diversi minuti, oltre che in ombra. Nesta poteva e doveva intervenire prima del patatrac che si è puntualmente verificato. La 30ª giornata va quindi in archivio con il sedicesimo pareggio stagionale e l’ultima vittoria al ‘Giglio’ è arrivata letteralmente l’anno scorso (26 dicembre, col Catanzaro). Ad aprile ci saranno tre match da non sbagliare assolutamente: il 6 col Cittadella (in casa), il 13 a Lecco e il 19 col Cosenza (al ‘Giglio’). Servono almeno cinque punti, ma che fatica…