"Sono l’allenatore più felice del mondo"

"Abbiamo fatto una grandissima gara: complimenti ai giocatori ma quelli più grandi vanno all’allenatore: ha dato sicurezza, tranquillità e trasmesso consapevolezza e grande coraggio. Ha un grandissimo merito". Il presidente Carmelo Salerno è visibilmente commosso nel post gara, e spende parole al miele per Nesta. "Nei primi 45’ non meritavamo lo svantaggio, avevamo avuto due occasioni clamorose. Abbiamo fatto una grandissima gara. A Reggio non si vedono da 25 anni due campionati di fila in Serie B…". Salerno s’interrompe. "Scusate…". Voce rotta dalla forte emozione. Lucciconi. Poi riprende. "Abbiamo fatto finora un cammino strepitoso. Certo, non in casa, ma abbiamo compensato fuori. Dobbiamo essere tutti orgogliosi, ma ancora mancano dei punti per la certa salvezza". Salerno spiega il perché di così tanta emozione. "Abbiamo sofferto: tanti infortuni, poi le ultime tre sconfitte, una più brutta dell’altra. Non potevamo rovinare questi cinque anni per tre gare sbagliate. Meritiamo di salvarci per quanto mostrato". Infine una chiosa sui derby. È il turno di Alessandro Nesta. "Chi è fuori dal nostro gruppo ha avuto la conferma della coesione dei ragazzi. Sono grandi, e mi rendono l’allenatore più felice del mondo. Venivamo qua dopo le contestazioni, ci voleva coraggio per giocare così a Palermo". A chi gli fa notare che sono più vicini i playoff dei playout. "No, no, no. Per carità…l’ultima volta che ho sentito quella parola poi le abbiamo perse tutte. Pensiamo a salvarci, anche all’ultimo turno, in tutti i modi". Per lui un abbraccio speciale al triplice fischio. "Con Malpeli, il team manager. Una figura importantissima". Anche due commenti sui singoli, Libutti e Portanova. "Libu lo conoscete, ragazzo d’oro che ha una freddezza unica. È affidabile perché quel che gli chiedi sai che te lo darà. Manolo? Era molto stanco e l’ho tolto per precauzione ma non ha nulla". Si è creato un siparietto a distanza con Elvis Kabashi. Il centrocampista ha dedicato la vittoria al mister. "Ha passato giorni complessi, dopo il Cosenza ci aveva messo la faccia". Nesta dirà. "Oh, non sono morto, le dediche le fanno a chi non c’è più. Faccio le corna e ringrazio ‘Kaba’ (ride, ndr)". Parola anche a capitan Paolo Rozzio. "Tre punti di un’importanza notevole, ma non siamo salvi matematicamente. Non dimentico venerdì scorso: avevamo i tifosi in contestazione fuori dallo stadio, ora dobbiamo mantenere equilibrio per portare a casa l’obiettivo".

