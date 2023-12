Spettacolo per 14mila. Ben 2.500 i tifosi granata

Saranno 2347 i reggiani che coloreranno di granata il settore ospiti del "Braglia" di Modena. Considerando quelli che andranno in tribuna, i cuori da Reggio saranno circa 2500. In totale l’ultimo aggiornamento è di 7449 biglietti venduti: gli abbonati a Modena sono 6023, quindi il numero complessivo ufficiale è di 13472 spettatori. Questa cifra oggi oggi salirà (sono chiuse, però, le vendite nel settore ospiti) e probabilmente arriverà a 14mila. Il Modena ha già battuto il record stagionale interno, che era di 13337 spettatori con la Sampdoria. Ci sarà quindi il pubblico delle grandi occasioni per un derby che in B manca da 31 anni.

Le Teste Quadre hanno organizzato la trasferta con mezzi propri: si troveranno alle 11 al Circolo Pigal, con partenza per le 11.30. Il Gruppo Vandelli raggiungerà Modena col treno. Partenza da Reggio alle 11.16, mentre a Rubiera fermata prevista alle 11.24.

Giovanili. Oggi in campo la Primavera 2: gioca a Cremona contro i grigiorossi alle 14.30. I baby sono undicesimi con 9 punti in 9 gare; la Cremonese, invece, è un rullo compressore. Vinte nove su nove: 27 punti e testa della classifica.

g.m.