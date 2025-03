Stachanov Meroni supera anche Van Dijk

Andrea Meroni meglio di Virgil Van Dijk: no, non siamo impazziti, e non è un confronto tecnico con quello che è, probabilmente, il miglior centrale del mondo.

Parliamo di minutaggio: il 28enne granata è l’unico calciatore di movimento della Serie B ad aver disputato tutti i minuti delle 30 giornate disputate (2700’ su 2700’).

Il campione olandese del Liverpool domina in Premier League, ma con (per ora) uno score di 29 su 29 (2610’ al pari di Collins del Brentford). Insomma: la formazione della Reggiana ora è stabile, ma nei mesi è spesso cambiata; ma c’è sempre stata una costante, che risponde al nome di Meroni.

Mai un infortunio (spesso nei finali di partita il granata ha stretto i denti, quasi non volesse dire addio al record di minutaggio), mai una squalifica, mai una sostituzione.

Non è l’unico stacanovista d’Europa (nell’analisi escludiamo i portieri, inoltre, non sono conteggiati i minuti di recupero): considerando, però, le massime serie delle cinque leghe più importanti d’Europa (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia), nessuno per ora ha fatto 30 su 30.

In Serie A neanche un secondo perso per Ndicka (Roma), Di Lorenzo (Napoli), Baschirotto (Lecce) e Luperto (Cagliari). Per loro però sono 29 gare su 29 che significano 2610 minuti totali.

Della Premier abbiamo già detto e ora voliamo in Spagna: in Liga nessun calciatore di movimento ha giocato tutti i minuti. Poi la Germania: in Bundesliga ecco 4 stacanovisti, ma sono state disputate solo 26 gare. Con 2340’ abbiamo Doekhi (Union Berlino), Mainka (Heidenheim), Irvine e Wahl (St. Pauli). Passiamo alla Francia: in Ligue 1 c’è il solo Lefort (Angers) con 26 su 26 (2340’).

Chiaramente è anche una questione di calendari differenti tra le varie leghe, ma Meroni con un 30 su 30 è secondo quasi a nessuno. Perché "quasi"? Perché contando anche le seconde leghe delle 5 nazioni, c’è qualcuno che ha fatto meglio, anche se parliamo di tornei con più squadre (e quindi con più gare). Per esempio: nella B inglese (Championship) ci sono 4 atleti con un 38 su 38 (ben 3420’ in campo). Sono Knight, Vyner (Bristol City), Hyam (Blackburn) e Brown (Oxford United). In questo campionato, però, ci sono ben 24 squadre e 46 gare (8 in più della nostra B).

In Spagna, il re della Liga 2 è Vazquez del Deportivo La Coruna con 31 su 31 (2790’). Qui, però, ci sono 22 squadre e 42 turni, 4 in più della B italiana. Poi la Germania: in Bundesliga 2 ecco quattro calciatori a 26 su 26 (2340’). Sono Oberdorf (Fortuna Dusseldorf), Wanitzek (Karlsruher), Breunig (Jahn Regensburg) e Neubauer (Elversberg). Concludiamo il nostro particolare tour europeo con la seconda lega francese: in Ligue 2 ci sono Diaz (Troyes) e Kashi (Annecy) con 27 su 27 (2430’).

A proposito di costanza: il record di Inaki Williams dell’Athletic Bilbao (con 251 gare consecutive disputate in Liga tra l’aprile del 2016 e gennaio 2023) è utopia, ma il buon Meroni punta ad un più che onesto 38 su 38. Tra i maggiori ostacoli (al di là del rientro di Rozzio, che potrebbe fargli tirare il fiato) ce n’è uno oggi: la diffida. Al prossimo cartellino giallo, per Andrea scatterà l’immediata squalifica.