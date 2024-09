Storie di ex. Cevoli riscrive la storia di San Marino: vince un match dopo 20 anni

Un ex granata, Roberto Cevoli, ha riscritto la storia del calcio di San Marino.

Il 55enne ex difensore centrale di Reggiana, Carpi e Modena, da commissario tecnico della nazionale sammarinese ha firmato il ritorno al successo dopo 20 anni di attesa.

Battendo 1-0 giovedì sera il Liechtenstein in Nations League i "titanici" hanno ritrovato i tre punti che mancavano addirittura dal 28 aprile 2004 (141 gare senza vittoria…), quando sempre a Serravalle e sempre col Liechtenstein si imposero per 1-0 (con il gol dell’ex sassolese Andy Selva) anche se in amichevole.

Giovedì la rete è stata segnata dal classe 2005 Sensoli, che nell’ultimo campionato ha giocato con il Sangiuliano City in D, rivale del Carpi.

Cevoli, che ha appeso le scarpette al chiodo nel 2005, prima di essere chiamato a dicembre 2023 dal San Marino ha allenato in C Renate, Reggina, Imolese e da ultimo il Novara fino a dicembre 2022.

d.s.