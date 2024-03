Storie di ex. Colombo record: esonerato anche a Renate

La settima sconfitta casalinga consecutiva del Renate (3 vittorie e 2 pareggi in trasferta nelle ultime 5, nel contraddittorio cammino dei nerazzurri) è costata la panchina all’ex allenatore granata Alberto Colombo, già esonerato in questa stagione a Potenza dopo 8 gare. Nello 0-3 per l’Arzignano, Possenti e Sorrentino nell’undici. Restando al girone A di serie C, una deviazione di sinistro in area piccola di Jacopo Pellegrini (6ª rete) porta in vantaggio il Vicenza (bene Cavion e Laezza, Rossi in panchina), ma per i biancorossi ancora una volta fatali i minuti di recupero: pareggia il Legnago, esattamente come il Fiorenzuola cinque giorni prima ed il Padova ad inizio marzo (match terminati 1-1). Un assist per Zanini nell’’Albinoleffe (1-1 Pro Sesto), si arrende 2-0 alla Pro Vercelli (ottime chiusure di Camigliano) il Padova (Kirwan sotto tono, Radrezza sbaglia una buona occasione, Zamparo tra i pochi a salvarsi), ed il Mantova (1-1 a Trento nonostante la superiorità numerica) già nel turno pasquale potrebbe festeggiare la promozione. Aria di serie B anche per il Cesena (girone B), dopo la vittoria (0-1) in casa Lucchese, nonostante la giornata opaca di Varone e Kargbo. Bianconeri a +11 sulla Torres che supera 1-0 la Vis Pesaro; negli isolani ancora una buona prova di Dametto, fuori dai radar il giovane Sanat, tre soli spezzoni in campionato, l’ultimo a novembre. La Recanatese di Sbaffo inguaia (2-0) l’Ancona, ancora privo dell’infortunato Pellizzari, che caduto in zona play out esonera mister Colavitto (arriva Boscaglia), Udoh (Gubbio) propizia l’autorete del temporaneo pareggio, ma il Sestri Levante poi vince 3-1. Nel girone C, la giornata nera del Benevento (male lo spezzone di Nardi), superato in casa dal Monopoli (0-1), che dovrà rinunciare nelle prossime partite ad Eric Lanini (trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti). Ne approfitta la Juve Stabia (1-2 a Sorrento), bravi sulle rispettive fasce Andreoni e Mignanelli, per salire a +9 in classifica. Due certezze per il Taranto, Luciani e Calvano, tra i migliori nel blitz di Brindisi (0-2), insufficienti Rosafio (Messina ko 0-3 col Foggia) e Frascatore (Avellino battuto 3-2 dal Giugliano), sorride Menichini dopo il 2-1 della Turris (Contessa gioca, Siega e Giannone restano a guardare) sul Catania, dove Pietro Cianci (colpo di testa) trova il primo centro (4 gol nella prima parte di stagione a Taranto) in maglia etnea.

DILETTANTI. In Serie D, la doppietta da ex di Broso (5 reti) nel 5-1 della Vigor Senigallia (in campo anche Romizi) sul Fano, nel girone F dove L’Aquila di mister Cappellacci (4° gol di Angiulli, titolare con Marcheggiani e Del Pinto), con il 2-0 al Fossombrone, accorcia su Campobasso e Samb. Nella vittoria esterna (1-3) di Poggibonsi, la seconda rete di Lombardo nel Tau Altopascio. In Eccellenza, quinto sigillo per Andrea Crema (Castellana), in Promozione festeggia il 37enne Vito Falconieri (30ª gioia stagionale) che sale di categoria con l’Heraclea (formazione di Candela, Foggia), doppietta e quota 15 gol per Davide Sinigaglia (42 anni, Cellatica). In Prima categoria lombarda, sale in doppia cifra (10) Federico Scappi (Poggese), due reti nell’1-4 sul Montichiari.

CEVOLI. L’ex centrale granata ed attuale Ct della Nazionale di San Marino, sperava di regalare la seconda vittoria nella storia (dopo l’1-0 di aprile 2004 sul Liechtenstein) ai Titani, ma nella doppia amichevole contro i caraibici di Saint Kitts e Nevis, ha raccolto una sconfitta (1-3) e uno 0-0 (ottavo pareggio) con tante recriminazioni.