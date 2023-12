Storie di ex granata. Diana silurato dal Vicenza, Kargbo re degli assist

Che il clamoroso 4-1 subito a Trento avrebbe portato al ribaltone in casa Vicenza era praticamente certo, tanto più dopo le dimissioni a fine match del dg Sagramola. Poche ore dopo è arrivata puntuale dalla proprietà biancorossa l’ufficialità dell’esonero di Aimo Diana e tutto lo staff visto anche in granata (il vice Alessio Baresi, il preparatore Anitua ed il collaboratore tecnico Saurini). Decisamente troppe le 6 sconfitte in 18 partite (3 nelle ultime 5) e l’ottava posizione in graduatoria per una piazza ambiziosa e insofferente alla terza serie e magari condizionata da troppi proclami da parte della dirigenza. Apporto minimo degli ex giocatori della Reggiana, con il solo Laezza (capitano) all’altezza delle aspettative, Fausto Rossi frenato in parte da qualche acciacco (8 gare da titolare), Pellegrini autore di 2 reti e mai del tutto convincente e Cavion, nonostante il curriculum, assolutamente sotto gli standard.

Intanto, restando al girone A di serie C, prosegue la marcia spedita del Mantova (bene Panizzi e Muroni nell’1-0 al Lumezzane) a +4 dal Padova (positivi Radrezza e Kirwan) che si sbarazza facilmente per 3-0 del Fiorenzuola (in 10 dopo un’ora di gioco per il rosso a Cremonesi).

Inutile il 4° gol in campionato nel Novara di Scappini (rigore), superato dalla Triestina (2-3) nei minuti di recupero, sperava in un esordio migliore Alberto Colombo: Renate (Sorrentino e Possenti nell’undici) superato 2-1 dalla rivelazione Giana Erminio. Un assist per Manfrin nel 2-0 della Virtus Verona sulla Pro Patria, Camigliano (Pro Vercelli) devia nella propria porta il secondo gol dell’Arzignano (finisce 3-1), positivi Zanini e Gatti nell’Albinoleffe (1-0 Pergolettese), l’Atalanta under 23 (buona prova per Capone) accentua la crisi della Pro Sesto (0-1) del vice-allenatore Bastrini, al quarto ko di fila.

Nel girone B, finisce 1-1 il big-match tra Cesena e Torres (bianconeri che mantengono due punti di vantaggio sui sardi). Nei romagnoli, Kargbo (7° assist) propizia il vantaggio, Varone convince nello spezzone di gara, bravo Dametto negli ospiti. Ottava partita senza vittorie per la Spal di Colucci (1-1 a Pineto) priva del febbricitante Rosafio (che a gennaio potrebbe passare al Padova), ora terzultima in graduatoria, in crisi anche la Juve Next Gen di mister Brambilla (2-1 Fermana), penultima. Colpaccio del Pontedera di Espeche e Martinelli ad Olbia (0-3), Gubbio-Recanatese non si gioca per i danni del forte vento allo stadio eugubino.

Nel girone C, Juve Stabia matematicamente campione d’inverno (ancora ottimo Mignanelli nel 3-0 alla Virtus Francavilla), senza reti la sfida tra l’Avellino di Pazienza (sotto tono D’Angelo, Pezzella resta a guardare) e il Taranto (Luciani e Calvano tra i migliori, Cianci non punge). Sorride Lamberto Zauli: Crotone al terzo successo nelle ultime 4, Giron scatenato (assist) nello 0-3 di Monopoli che costa la panchina al tecnico di casa Tomei.

DIlettanti. In Serie D, tre ex granata a segno nel girone A: nona rete per Ponsat nel Chisola, Mirko Bruccini a quota 6 in maglia Fezzanese, secondo gol consecutivo per Luca Cattaneo nel Ligorna. Nel girone B cade l’Arconatese di Pastore e Cavagna (1-3 Desenzano) ma resta in testa, Rachid Arma segna l’8° gol nel Caldiero Terme. Terza vittoria consecutiva per il Forlì di Mauro Antonioli, ora terzo nel girone D guidato dal Ravenna di Gadda. Daniele Sciaudone ha rescisso il contratto con la Fidelis Andria dopo soli due mesi e 5 presenze. In Promozione 20ª gioia per Falconieri, 37 anni nei campani dell’Heraclea, 11° sigillo per il 42enne Davide Sinigaglia (Cellatica), Cosmo Palumbo al 6° gol negli abruzzesi del Mosciano, primi in classifica.