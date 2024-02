Storie di ex. Tramezzani vince grazie al figlio di Ekong

Uno sguardo agli ex granata che militano all’estero: Dinamo Zagabria fermata sul 2-2 nel derby con la Lokomotiva, Bruno Petkovic (doppietta) sale a quota 8 reti (in panchina Brodic, tornato dal prestito al Varazdin).

Restando in Croazia, curiosità in Istra-Osijek 1-0: vince la squadra di mister Tramezzani grazie alla prima rete da Pro di Emmanuel Ekong (prestito dall’Empoli) figlio dell’ex Reggiana Prince Ikpe (negli ospiti la meteora portoghese Duarte).

In Romania perde il Cluj (0-1 Rapid) di Mogos (titolare) e Ajeti (panca), 11° clean sheet per Lukas Zima tra i pali del Petrolul Ploiesti (0-0 con l’Hermannstadt). In attesa della prima rete di Mastour (Union Touarga) nella A marocchina, l’ivoriano Eloge Yao è alla terza annata con gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme, il 33enne Martì Riverola (5 assist) in vetta ad Andorra con l’Inter Club Escaldes.

Maxwell Acosty a marzo inizierà la seconda stagione nei Suwon Bluewings, retrocessi nella 2ª serie coreana, Juan Valencia nella A colombiana con il Deportivo Calì, Hector Otin Lafuente in Tercera Division (quinta serie) spagnola con il Calamocha.

SERIE C. Nel girone C, torna al gol dopo un anno (colpo di testa) Samuele Neglia ma la Virtus Francavilla perde 2-1 col Giugliano, sorride Leonardo Menichini con il 2-0 della Turris (debutta Siega nella ripresa, entra anche Contessa) sul Foggia in crisi.

Tre interventi decisivi per Venturi nello 0-0 della Casertana (bene Anastasio, sotto tono Nicoletti, Montalto fermo ai box) a Catania (pochi minuti per Cianci), esordio amaro per Ardizzone nel Monopoli, 1-3 con la capolista Juve Stabia (ancora ottimo Mignanelli).

Nel girone B, l’ottavo sigillo di Udoh (destro in spaccata) nel Gubbio che distrugge 4-0 il Pescara, Ghiringhelli in campo nella Spal, alla prima vittoria nel 2024 (1-0 alla Recanatese di Sbaffo).

Nel girone A, Zanini si consola con la 3ª rete nell’Albinoleffe (Arrighini non sfrutta l’occasione da titolare) battuto 2-1 dal Legnago, in crisi il Renate di Colombo (3° ko di fila con lo 0-1 per il Lumezzane), si allontana a -8 dal Mantova (2-1 alla Triestina di uno spento Vallocchia) il Padova (1-1 Trento), dove Zamparo non punge e Radrezza non demerita. Cremonesi (1ª gioia) in tap-in regala il 3-3 finale al Fiorenzuola con la Pro Vercelli (Camigliano si perde Ceravolo sul raddoppio emiliano), vince il Vicenza (Laezza, problema muscolare, esce dopo un’ora di gioco) 1-2 sull’Atalanta Under 23 (palo di Capone, secondo spezzone per Da Riva).

ECCELLENZA. Non perde il vizio Angelo Nolè (40 anni a fine marzo), doppietta nella Nocerina (8 reti) prima in classifica, due gol (5 totali) anche per Guidone (Cittadella Modena), a segno Crema (3 reti) nella Castellana.

In Prima Categoria lombarda 6° centro per Scappi (Poggese).